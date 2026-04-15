Štrajk u Njemačkoj donosi blagi pad zračnog prometa u BiH

Poremećaji u zračnom prometu u velikim evropskim čvorištima, poput Njemačke, imaju utjecaj i na širu mrežu, uključujući zračni prostor Bosne i Hercegovine.

Kako je saopćeno iz BHANSA-e, produženi štrajk pilota kompanije Lufthansa, u organizaciji sindikata Vereinigung Cockpit, i dalje uzrokuje otkazivanja i prilagodbe letova, posebno u čvorištima Frankfurta i Minhena. Posljedično dolazi do smanjenja dijela prometa koji bi uobičajeno prelazio preko Bosne i Hercegovine ili se povezivao s tim destinacijama.

Prema operativnim procjenama, očekuje se privremeno smanjenje prometa od približno 5 do 10% na dnevnoj razini, ovisno o intenzitetu štrajka i prilagodbi prijevoznika.

Na zračnoj luci Sarajevo moguća su povremena otkazivanja ili izmjene letova, uz smanjenu dostupnost povezanih letova. Ipak, riječ je o ograničenim poremećajima koji ne utječu na ukupnu funkcionalnost zračne luke.

Dio prometa preusmjerava se alternativnim rutama ili ga preuzimaju druge zrakoplovne kompanije, čime se ublažava ukupni utjecaj na mrežu. Stoga se ne očekuju značajniji poremećaji u funkcioniranju zračnog prostora Bosne i Hercegovine, navode u BHANSA-i.

U koordinaciji s EUROCONTROL-om i Network Managerom,iz BHANSA-e navode kako nastavljaju osiguravati sigurno, stabilno i učinkovito pružanje usluga upravljanja zračnim prometom, uz kontinuirano praćenje situacije.