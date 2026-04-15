Na Sarajevskoj berzi promet 93.332,54 KM

Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren promet od 93.332,54 KM kroz 15 realizovanih transakcija, pri čemu je prometovano 1.568 dionica.

Na Kotaciji je zabilježena trgovina dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo koje su ostvarile promet od 21.604 KM. Taj emitent bio je ujedno i jedini sa negativnim kretanjem cijene, zabilježivši blagi pad od 0,02 posto na 27 KM.

Segment Slobodnog tržišta (ST1) obilježila su pretežno stabilna cjenovna kretanja, uz pozitivne pomake kod pojedinih dionica.

Emitenti ASA banka d.d. Sarajevo i HM cement BiH d.d. Kakanj zadržali su prethodne cjenovne nivoe od 240 KM i 121,45 KM, uz promete od 11.999,94 KM i 16.031,40 KM.

S druge strane, Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla privukao je pažnju investitora ostvarivši porast od 6,09 posto, uz promet od 7.175 KM, čime je cijena dostigla 35 KM.

Na ST2 segmentu trgovanja dominirala je Unicredit bank d.d. sa prometom od 30.000 KM i najvećim dnevnim rastom cijene od 7,14 posto na 15.000 KM.

Pozitivno raspoloženje na tržištu reflektovalo se i na kretanje indeksa: SASX-10 je porastao za 0,09 posto, SASX-30 za 0,22 posto, SASX-BBI za 0,19 posto, te SASX-FN za 0,23 posto, dok je BIFX ostao na nivou prethodnog trgovanja, saopćeno je iz Sarajevske berze.