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Vozači ismijavaju mjeru Vlade RS: "Naspeš 50 KM, vrate ti 1,40"

Popust od 10 feninga po litru mnogi smatraju beznačajnim

Gorivo. Fena

B. A.

16.4.2026

U Republici Srpskoj počela je primjena odluke o povratu 0,10 KM po litru goriva, ali reakcije vozača su uglavnom negativne.

Riječ je o mjeri kojom se RS privremeno odriče dijela akcize, a koja će važiti do 16. maja. Ipak, mnogi građani smatraju da je pomoć simbolična i nedovoljna.

– I nisu bogzna kako oduševljeni. Traže povrat, a onda gunđaju da se država i nije puno potrudila da pomogne građanima – kažu radnici na pumpama za Srpskainfo.

Dodaju i da pojedini vozači prvo provjeravaju da li pumpa učestvuje u mjeri, pa tek onda odlučuju da natoče gorivo.

– Kad im kažemo da će dobiti povrat od 10 feninga po litru, tek onda sipaju. Kažu da bi, u suprotnom, išli na drugu pumpu – navode.

Jedan od vozača ističe da mu ovakav popust ne znači mnogo.

– U rezervoar mog auta stane oko 70 litara goriva, a riječ je o količini na koju, kad natočim do vrha, dobijem 7 KM popusta. Prije poskupljenja to je koštalo oko 180 KM, a sada skoro 250 KM. Nešto bi značio popust od 10%, jer bi to bilo oko 25 KM. Ovako, 7 KM mi, zaista, ne znači puno – kaže on.

Prema trenutnim cijenama, za 50 KM goriva vozači dobiju oko 14 litara, što znači povrat od svega 1,40 KM, zbog čega mnogi ovu mjeru smatraju nedovoljnom.

# GRAĐANI
# GORIVO
# RS
# NEZADOVOLJSTVO
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