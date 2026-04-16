Vozači ismijavaju mjeru Vlade RS: "Naspeš 50 KM, vrate ti 1,40"

U Republici Srpskoj počela je primjena odluke o povratu 0,10 KM po litru goriva, ali reakcije vozača su uglavnom negativne.

Riječ je o mjeri kojom se RS privremeno odriče dijela akcize, a koja će važiti do 16. maja. Ipak, mnogi građani smatraju da je pomoć simbolična i nedovoljna.

– I nisu bogzna kako oduševljeni. Traže povrat, a onda gunđaju da se država i nije puno potrudila da pomogne građanima – kažu radnici na pumpama za Srpskainfo.

Dodaju i da pojedini vozači prvo provjeravaju da li pumpa učestvuje u mjeri, pa tek onda odlučuju da natoče gorivo.

– Kad im kažemo da će dobiti povrat od 10 feninga po litru, tek onda sipaju. Kažu da bi, u suprotnom, išli na drugu pumpu – navode.

Jedan od vozača ističe da mu ovakav popust ne znači mnogo.

– U rezervoar mog auta stane oko 70 litara goriva, a riječ je o količini na koju, kad natočim do vrha, dobijem 7 KM popusta. Prije poskupljenja to je koštalo oko 180 KM, a sada skoro 250 KM. Nešto bi značio popust od 10%, jer bi to bilo oko 25 KM. Ovako, 7 KM mi, zaista, ne znači puno – kaže on.