Ministarstvo poljoprivrede USK: Žene sve značajniji nosioci razvoja poljoprivredne proizvodnje

U okviru programa unapređenja direktne saradnje sa poljoprivrednim proizvođačima, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović sa saradnicima posjetio je domaćinstvo "Farma Harbaš" u Cazinu, ističući značaj kontinuirane podrške domaćoj proizvodnji i posebno ulozi žena u agraru.

Vlasnica obrta, Edita Harbaš, dugogodišnja proizvođačica mlijeka, na svom imanju uzgaja oko 40 grla stoke, ostvarujući godišnju proizvodnju do 100.000 litara mlijeka. Tokom razgovora s ministrom, naglasila je da je saradnja s resornim kantonalnim ministarstvom korektna, te posebno istakla značaj poticajnih mjera u uslovima rasta cijena repromaterijala i pada otkupnih cijena mlijeka.

Ministar Alijanović upoznao je domaćine s ovogodišnjim programima podrške poljoprivrednim proizvođačima, te čestitao vlasnici na uspješnom vođenju proizvodnje.

– Ministarstvo prepoznaje i aktivno promoviše ulogu žena u poljoprivredi. Kroz fond kapitalnih ulaganja planirana je značajna podrška, uključujući sufinansiranje do 50 posto vrijednosti investicija za žene proizvođače. Ukupan fond za kapitalna ulaganja u 2026. godini iznosi 500.000 KM – istakao je Alijanović.

Ova posjeta dio je šireg nastojanja kantonalnih vlasti da kroz direktan kontakt s proizvođačima unaprijede mjere podrške i dodatno ojačaju domaću poljoprivrednu proizvodnju.