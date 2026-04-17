Potpisan ugovor o izgradnji gasovoda kroz RS vrijedan više od milijardu KM

U prostorijama Vlade Republike Srpske potpisan je ugovor o izgradnji magistralnog gasovoda Šepak – Novi Grad, vrijednog više od milijardu konvertibilnih maraka, čime je ozvaničen početak jednog od najvećih energetskih projekata u ovom entitetu.

Ugovor su potpisali Nedeljko Elek, direktor "Sarajevo-gasa" iz Istočnog Sarajeva, i Miloš Petrović iz beogradske kompanije "Konvar".

Projekt će biti finansiran iz budžeta RS, bez kreditnog zaduženja, a planirano je da bude realizovan u naredne četiri godine.

Gasovod, ukupne dužine oko 500 kilometara, gradit će se u tri faze – od Šepka do Banje Luke, zatim kroz mrežu priključnih gasovoda prema gradovima i opštinama, te dalje od Banje Luke do Novog Grada. Planirana je gasifikacija 18 lokalnih zajednica duž trase.

Elek je istakao da je riječ o najvećem energetskom ugovoru u historiji RS, naglasivši da je projekt finansijski specifičan jer se u potpunosti realizuje iz budžetskih sredstava, bez zaduživanja.

- Specifičnost projekta je što se u potpunosti finansira iz budžeta Vlade RS, bez kredita, u 60 mjesečnih rata. Vlada je preuzela obaveze 18 opština kroz koje prolazi gasovod. Tender je proveden bez ijedne žalbe, transparentno, uz podršku i vlasti i opozicije - rekao je.

Dodao je da je još rano govoriti o dobavljaču gasa, te da će to zavisiti od budućih politika i cijena na tržištu.

Prema njegovim riječima, realizacija ovog projekta mogla bi doprinijeti i smanjenju zagađenja zraka, posebno u Banjoj Luci.