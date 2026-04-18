Potvrđeno uvođenje neoporezive 13. plate: Provjerite koji radnici ostvaruju pravo na puni bonus

Vlast Republike Srpske i predstavnici poslodavaca usaglasili su se oko uvođenja 13. plate u realnom sektoru, koja bi bila oslobođena poreza.

Ovaj dogovor, postignut između političkog vrha predvođenog SNSD-om i Unije poslodavaca RS, usmjeren je ka stimulaciji domaće privrede i direktnom povećanju radničkih primanja.

Rezultat dugogodišnjih inicijativa

Iako je tema tek sada dospjela u fokus, iz Privredne komore RS napominju da je riječ o njihovom dugogodišnjem prijedlogu. Inicijativa je zvanično podnošena kroz programe ekonomskih reformi u protekle dvije godine.

Predsjednik Privredne komore RS, Goran Račić, objasnio je suštinu za Srpskainfo.

- Postoji jedan broj kompanija koje posluju pozitivno i koje bi imale ambiciju da svoje radnike stimulišu i nagrade kroz tu 13. platu. Dakle, to se odnosi na one firme koje dobro posluju i koje imaju mogućnost da isplate ovu platu.

Ključni elementi novog modela

Cilj je uspostavljanje zakona koji bi omogućio nagrađivanje radnika bez uobičajenih fiskalnih opterećenja. Glavne stavke prijedloga su:

Isplata dodatne godišnje nagrade radnicima u realnom sektoru.

Potpuno oslobađanje tog iznosa od poreza i doprinosa.

Dobrovoljna osnova, gdje isplata zavisi isključivo od volje poslodavca.

U praksi, ovo bi omogućilo da radnik dobije kompletan iznos predviđenog bonusa, bez zadržavanja dijela sredstava za državne namete.

Put do zakonske primjene

Lider SNSD-a, Milorad Dodik, naglasio je nakon sastanka sa privrednicima da je osnovna namjera ove mjere jačanje privrede i unapređenje životnog standarda radnika. Trenutno je riječ o političko-ekonomskom dogovoru, a za punu primjenu neophodno je da izmjene poreskih propisa prođu kroz proceduru u Narodnoj skupštini RS.

Bitno je naglasiti da 13. plata neće biti obavezna za sve poslodavce.

Država neće nametati isplatu, već će kreirati uslove da uspješna preduzeća, koja ostvaruju profit, mogu nagraditi i zadržati svoj kadar bez plaćanja poreza na taj iznos.

Realizacija ovog modela i prvi iznosi na računima radnika očekuju se nakon što Narodna skupština usvoji potrebne izmjene u radnim i poreskim zakonima.