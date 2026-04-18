Direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bošnjak za "Avaz": Naš cilj je razvoj gospodarstva BiH

Zatvoren je 27. međunarodni sajam gospodarstva Mostar 2026., jedan od najznačajnijih privrednih događaja u regiji, koji je i ove godine okupio vodeće domaće i međunarodne kompanije, investitore, poduzetnike i donosioce odluka. Za razliku od ranijih godina, Mostarski sajam ovaj put nije imao državu partnera, ali to nije utjecalo na kvalitet ponude i samih sadržaja u okviru ove manifestacije. Pogrešna odluka - Sajam je bio jako uspješan, jer smo već polovinom drugog mjeseca sve prostorne kapacitete popunili. Imamo oko 900 izlagača, 27 zemalja učesnica, prema našim procjenama, više je i posjetitelja nego prošle godine, ali, nažalost, nismo imali zemlju partnera. To je trebala biti Slovenija. Oni su nam to potvrdili potkraj prošle godine, ali zbog svojih unutarnjih obaveza, pretpostavljam da su to njihovi izbori, odustali su i kandidirali se za sljedeću godinu. To nam je bio izazov, marketinški stresno, ali izlagača ima i to je naš cilj. Bez obzira koja politička pozicija je trenutno u bilo kojoj državi, mislim da razvoj gospodarstva ne treba utjecati oko toga i da su pogriješili kad su donijeli takvu odluku – kazala je za “Avaz” direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bošnjak.

Bošnjak: Uspješni poslovni dogovori . Platforma X Bošnjak: Uspješni poslovni dogovori . Platforma X

Na zahtjev učesnika, ove godine u funkciji je bila još jedna multimedijalna konferencijska dvorana, pa je u sklopu sajma od utorka do petka organizirano čak 15 konferencija o 15 važnih tema. Bošnjak izdvaja konferencije Privredne komore FBiH, Vijeća ministara posvećenu Južnoj interkonekciji, zatim Fonda za zaštitu okoliša ili Vlade HNK o razvoju poduzetništva i lokalnih zajednica. Sajam je davno prevazišao okvire BiH. Pronađeni partneri - Osim Hrvatske, koja je tradicionalno na Mostarskom sajmu, imamo Srbiju, Crnu Goru, Italiju i sve zemlje u okruženju koje su predstavile svoje gospodarstvo. Oni učestvuju u našim panelima i B2B susretima, koje je fantastično odradila Vanjskotrgovinska komora BiH, a povratne su informacije da su ljudi našli svoje partnere, potpisali ugovore, i to je ono što ih dovodi na Mostarski sajam. Stvarno se trudimo da budemo support svim gospodarstvenicima da naprave svoje poslove. Voljela bih da se u Mostaru nastavi kontinuitet sajma, da to bude mjesto gdje se stvaraju nove prilike, jačaju investicije, tehnologije, podstiču mladi poduzetnici, jer cilj organizatora je razvoj gospodarstva BiH – ističe Bošnjak.

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