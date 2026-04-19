U RS se razmatra uvođenje neradne nedjelje, iz Ministarstva upozoravaju: U FBiH je izazvala negativne posljedice

Ministastvo trgovine i turizma RS oglasilo se o mogućnosti uvođenja neradne nedjelje u trgovini u RS.

Naveli su da se ovaj pojam često pogrešno tumači kao neradni dan za sve, iako se to odnosi samo na trgovinu te poručili da je uvođenje ove mjere imalo negativne posljedice u FBiH.

- Neradna nedjelja u Federaciji BiH je izazvala, prema dostupnim informacijama, niz negativnih posljedica, po pitanju prometa, nivoa zaposlenosti, ali i reakcije lokalnih zajednica koje traže izuzeće od ove zakonske odredbe, zbog čega pažljivo treba razmotriti sve aspekte ovog pitanja u RS - istakli su.

Pojašnjavaju da će analizirati prilike općina i gradova zbog utjecaja na poslovanje i život građana te dodaju da prema trenutnim odredbama zakona, jedinice lokalne samouprave same utvrđuju radno vrijeme prodajnih objekata, radno vrijeme u dane praznika i neradne dane koji se moraju poštovati.

- Imajući u vidu da sve opštine nisu jednako razvijene niti imaju razvijene iste privredne oblasti ili potencijalne mogućnosti za razvoj neke od privrednih grana, kao ni da su potrebe samih stanovnika i privrednika jednake, usvojena je odredba Zakona o trgovini, koja je dala autonomno pravo lokalnim zajednicama da na svojoj teritoriji, oblast utvrđivanja neradnih dana urede sami, a vodeći računa o ekonomskim i društvenim utjecajima koje jedna takva odluka može imati - naveli su.