Tunel i brza cesta koji će sve promijeniti u BiH: Putovanje od sat i po sada će trajati samo 45 minuta

Izgradnja najdužeg cestovnog tunela u Bosni i Hercegovini ulazi u novu fazu – sada se priprema i ključna saobraćajnica koja će mu dati puni smisao, piše BiznisnInfo.ba.
Riječ je o brzoj cesti Prača – Goražde, projektu koji prati izgradnju tunela Hranjen i koji bi trebao značajno promijeniti prometnu sliku istočne Bosne.
Dok se radovi na tunelu dužine 5,5 kilometara odvijaju već nekoliko godina, naredni korak je izgradnja ostatka trase koja će povezati Goražde s Pračom, a time i sa Sarajevom. Bez ove ceste, tunel ne bi mogao ostvariti svoju punu funkciju.
Eksproprijacija u toku
Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine pokrenule su konkretne aktivnosti na realizaciji projekta.
Nedavno je objavljen javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina na trasi brze ceste Hrenovica (kod Prače) – Hranjen – Goražde. Time je započet proces eksproprijacije zemljišta, koji je ključan za početak radova na drugoj fazi projekta.
Radi se o: 27 parcela ukupne površine 14.391 m².
Parcele se nalaze na području Goražda, u katastarskim općinama Hadžići i Podhranjen. Vlasnicima je ponuđena mogućnost sporazumnog rješavanja, a u suprotnom slijedi formalni postupak eksproprijacije.
Podsjetimo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine još je 2022. godine utvrdila javni interes za realizaciju ovog projekta.
Dvije faze jednog ključnog projekta
Cijeli projekat podijeljen je u dvije cjeline, odnosno faze:
tunel Hranjen – 5,5 kilometara
brza cesta – 12,9 kilometara
Ukupna dužina planirane trase, dakle, iznosi 18,4 kilometra. Iako je tunel najzahtjevniji dio, upravo će izgradnja ceste omogućiti njegovo puno iskorištavanje i povezivanje sa postojećom mrežom puteva.
Šta donosi nova cesta
Završetkom projekta, udaljenost između Sarajeva i Goražda bit će znatno skraćena – sa sadašnjih 95,6 na oko 56 kilometara.
Vrijeme putovanja trebalo bi se smanjiti na oko 45 minuta, umjesto sadašnjih sat i po, što će imati direktan utjecaj na ekonomiju, mobilnost i kvalitet života u ovom dijelu zemlje.
Tunel koji mijenja pravila igre
Tunel Hranjen već se godinama smatra jednim od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Federaciji BiH.
Planirano je da ima dvije cijevi – glavnu saobraćajnu s dvije trake i servisnu za održavanje i sigurnost. Osim što će biti najduži u državi, riječ je i o tehnički izuzetno zahtjevnom projektu koji je do sada pratio niz izazova i kašnjenja.
Prema posljednjim najavama iz Bosansko-podrinjskog kantona, završetak tunela očekuje se do marta 2027. godine, ukoliko ne bude novih zastoja. Trenutno nije poznato kada će biti okončan cijeli projekat – tunel i brza cesta.