Tunel i brza cesta koji će sve promijeniti u BiH: Putovanje od sat i po sada će trajati samo 45 minuta

Izgradnja najdužeg cestovnog tunela u Bosni i Hercegovini ulazi u novu fazu – sada se priprema i ključna saobraćajnica koja će mu dati puni smisao, piše BiznisnInfo.ba.

Riječ je o brzoj cesti Prača – Goražde, projektu koji prati izgradnju tunela Hranjen i koji bi trebao značajno promijeniti prometnu sliku istočne Bosne.

Dok se radovi na tunelu dužine 5,5 kilometara odvijaju već nekoliko godina, naredni korak je izgradnja ostatka trase koja će povezati Goražde s Pračom, a time i sa Sarajevom. Bez ove ceste, tunel ne bi mogao ostvariti svoju punu funkciju.

Eksproprijacija u toku

Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine pokrenule su konkretne aktivnosti na realizaciji projekta.

Nedavno je objavljen javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina na trasi brze ceste Hrenovica (kod Prače) – Hranjen – Goražde. Time je započet proces eksproprijacije zemljišta, koji je ključan za početak radova na drugoj fazi projekta.



