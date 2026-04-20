Gasi se proizvodnja čelika u Zenici: Bez zaštite države, čelik odlazi u prošlost

Kompanija Nova Željezara Zenica oglasila se povodom ranije najavljene obustave integralne proizvodnje čelika, navodeći da je takva odluka donesena zbog izostanka konkretnih mjera zaštite domaće industrije i sve izraženije nekonkurentnosti na tržištu.

U saopćenju se ističe da će obustava početi 22. aprila 2026. godine gašenjem pogona Aglomeracije i Visoke peći, dok će dan kasnije biti zaustavljen i rad Čeličane, čime će integralna proizvodnja čelika biti u potpunosti obustavljena.

Sve aktivnosti, kako navode iz kompanije, provodit će se prema unaprijed pripremljenom planu, uz poštivanje zakonskih, sigurnosnih i okolišnih standarda.

Iz Uprave podsjećaju da su tokom proteklih šest mjeseci upućivali zahtjeve za zaštitu domaće proizvodnje čelika, uz učešće i pozitivna mišljenja nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti. Međutim, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, kako se navodi, u martu u dva navrata odbilo predloženu uredbu, nakon čega su izostale daljnje konkretne reakcije na inicijative kompanije.

- S obzirom na izraženu nekonkurentnost na tržištu, kompanija više ne može ulaziti u dodatne finansijske gubitke, te Uprava zaključuje da je nastavak integralne proizvodnje neodrživ i da je njeno gašenje postalo neminovno - navodi se u saopćenju.

Ipak, iz kompanije poručuju da fabrika neće biti u potpunosti zatvorena. Naglašavaju da će se u narednom periodu raditi na uspostavi novog modela poslovanja, uz pokušaj očuvanja radnih mjesta u skladu s finansijskim mogućnostima i zakonskim okvirima.

U tom kontekstu najavljena je reorganizacija poslovanja koja će, kako je navedeno, vjerovatno podrazumijevati i smanjenje broja zaposlenih, kako među direktno zaposlenima, tako i među radnicima angažiranim kroz povezane djelatnosti.