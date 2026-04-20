Hering dobio posao izrade glavnog i izvedbenog projekta nove centralne zgrade MUP-a Kantona Sarajevo

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopćeno je da je danas sa širokobriješkom kompanijom Hering zaključen ugovor za izradu glavnog i izvedbenog projekta centralne zgrade MUP-a Kantona Sarajevo u Kolodvorskoj ulici u Sarajevu.

Navodi se da Hering ima rok od 12 mjeseci da završi glavni i izvedbeni projekat, uz obavezu da svi koji budu uključeni u izradu posjeduju važeće sigurnosne dozvole te da čuvaju povjerljivost svih informacija, podataka i dokumenata kojima budu raspolagali u realizaciji ugovora.

Svi učesnici u projektu, kako je istaknuto, moraju imati važeće sigurnosne dozvole u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka Bosne i Hercegovine.

Zahtjevan i kompleksan projekt

Iz MUP-a Kantona Sarajevo naglašavaju da je riječ o zahtjevnom i kompleksnom projektu, koji je izazovan i sa aspekta projektovanja i izgradnje, ali i zaštite tajnih podataka i informacija. Postupak javne nabavke sproveden je kao ograničeni postupak u dvije faze.

U prvoj fazi birani su kvalifikovani ponuđači koji mogu ponuditi ovu vrstu usluge, dok su u drugoj fazi kvalifikovani ponuđači u propisanom roku dostavili svoje prijedloge glavnog i izvedbenog projekta.

Tvrdi se da je Hering jedini ispunio sve uslove propisane postupkom javne nabavke, te da na postupak nije bilo uloženih žalbi.

- Nakon što smo početkom aprila dobili urbanističku saglasnost, napravili smo još jedan važan korak kojim smo bliže izgradnji naše centralne zgrade. Zaključili smo ugovor za izradu glavnog i izvedbenog projekta i ovo je jedna od najvažnijih faza. Sada se definiše unutrašnji sadržaj, prostorije u kojima će se raditi, budući Operativni centar i sve ono što će ovu građevinu činiti funkcionalnom i jednom od najmodernijih u Kantonu Sarajevo - izjavio je resorni ministar Admir Katica iz Naroda i pravde.

Ladislav Bevanda, osnivač i direktor kompanije Hering, rekao je da mu je čast i zadovoljstvo biti dio ovog projekta.

- Hering može odgovoriti na sve izazove visokogradnje, niskogradnje i specijalizovanih građevinskih radova, a ovaj projekat za nas je veoma važan i čast nam je raditi na njemu. Još od studentskih dana vjerovao sam da će u mojoj karijeri doći dan kada ću raditi na projektu važnom za državu, a ovaj projekat je takav i ponosni smo što ćemo dati doprinos i što će se jednog dana pisati o nama u kontekstu izgradnje centralne zgrade MUP-a Kantona Sarajevo - rekao je Bevanda.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopćeno je da je Hering jedna od najznačajnijih kompanija u građevinskoj industriji regije. Zapošljava 350 radnika u Bosni i Hercegovini i 150 u podružnici u Hrvatskoj, od čega više od 80 inženjera.

Vrijednost ugovora

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 999.882 konvertibilne marke sa PDV-om.

Centralna zgrada MUP-a Kantona Sarajevo imat će ukupnu površinu veću od 18 hiljada metara kvadratnih, a sastojat će se od četiri podzemne etaže, prizemlja, galerije i 18 spratova.

U jednom dijelu, na zapadnoj strani, zgrada će biti niža i imat će šest spratova, dok će istočni dio imati 18 spratova. Podzemna garaža predviđa 300 parking mjesta. Zgrada će imati ravan krov, na kojem će biti heliodrom.

Idejno rješenje zgrade izradio je arhitektonski studio Non Stop iz Sarajeva, saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.