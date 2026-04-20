Predstavljeni idejni projekti za obnovu Doma kulture u Hrasnici i Stare željezničke stanice

U zgradi Općine Ilidža danas su predstavljeni idejni projekti za dva značajna projekta – rekonstrukciju Doma kulture u Hrasnici i revitalizaciju Stare željezničke stanice, koji imaju poseban značaj za kulturni i društveni razvoj lokalne zajednice.

Prezentacija

Tokom prezentacije projektanti su predstavili izrađene idejne projekte koji su urađeni na osnovu prethodno definisanih idejnih rješenja. Nakon završetka idejnih projekata slijedi izrada glavnih projekata, kao naredna faza projektne dokumentacije.

Za Staru željezničku stanicu idejni projekat rekonstrukcije i revitalizacije je završen u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika. Time je definisan osnovni koncept očuvanja ovog vrijednog objekta kulturno-historijskog naslijeđa, uz planiranje njegove nove funkcionalne uloge.

Prezentaciji su, pored projektantskih timova, prisustvovali i predstavnici Zavoda za zaštitu spomenika Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Finalizacila idejnog projekta

Istovremeno je u toku finalizacija idejnog projekta rekonstrukcije Doma kulture u Hrasnici.

- Ovi projekti predstavljaju važan iskorak u jačanju kulturne infrastrukture Ilidže. Naš cilj je da Dom kulture u Hrasnici postane savremen i funkcionalan prostor koji će služiti građanima i razvoju kulturnih sadržaja. Stara željeznička stanica je objekat velike historijske vrijednosti i njenoj obnovi pristupamo odgovorno, u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika, kako bismo sačuvali njen identitet, ali joj istovremeno dali novu ulogu u javnom životu - poručio je načelnik Nermin Muzur.

Dom kulture u Hrasnici i Stara željeznička stanica predstavljaju objekte od posebnog identitetskog, historijskog i društvenog značaja za Ilidžu, a njihova obnova ima dugoročan uticaj na jačanje kulturnog života, lokalnog identiteta i ukupni razvoj općine.

Naredni korak je izrada glavnih projekata, nakon čega slijedi postupak javne nabavke za izvođenje radova.