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Video / Tuga i sjeta: Radnici Željezare ogorčeni zbog gašenja firme, "u ratu smo radili, a u miru nas ugasiše"!

Oni s kojima smo razgovarali ispunili su uslove za penziju, kažu da su uhvatili zadnji voz

Ibrahim Spahić, Ibrahim Karić, Ćazim Rebihić i Halil Halilović. E. Trako / Avaz

Piše: Evelin Trako

21.4.2026

Kompanija Nova Željezara Zenica najavila je da od sutra počinje s obustavom rada pogona i postrojenja integralne proizvodnje čelika.

Reporter "Avaza" jutros je na kapiji Željezare u Zenici. Psi lutalice leže, a radnici potišteni.

Oni s kojima smo razgovarali ispunili su uslove za penziju. Kažu da su uhvatili zadnji voz. Dodaju da je sramota da je firma u ratu radila, a da se gasi sada u miru.

Podsjećamo, sutra u 7 sati s radom prestaje pogon Aglomeracije, a u drugoj smjeni će se ugasiti Visoka peć. U četvrtak se očekuje isporuka posljednjeg kazana za Čeličanu, a onda će se nastaviti s radom do završetka proizvodnje čelika i gredica, što se očekuje do ponoći istog dana.

Pogledajte video izjave ljudi s kojima smo razgovarali.

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# ZENICA
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
# IBRAHIM KARIĆ
# ĆAZIM REBIHIĆ
# HALIL HALILOVIĆ
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