Video / Tuga i sjeta: Radnici Željezare ogorčeni zbog gašenja firme, "u ratu smo radili, a u miru nas ugasiše"!

Kompanija Nova Željezara Zenica najavila je da od sutra počinje s obustavom rada pogona i postrojenja integralne proizvodnje čelika.
NA LICU MJESTA
Oni s kojima smo razgovarali ispunili su uslove za penziju, kažu da su uhvatili zadnji voz
Ibrahim Spahić, Ibrahim Karić, Ćazim Rebihić i Halil Halilović. E. Trako / Avaz
Kompanija Nova Željezara Zenica najavila je da od sutra počinje s obustavom rada pogona i postrojenja integralne proizvodnje čelika.
Reporter "Avaza" jutros je na kapiji Željezare u Zenici. Psi lutalice leže, a radnici potišteni.
Oni s kojima smo razgovarali ispunili su uslove za penziju. Kažu da su uhvatili zadnji voz. Dodaju da je sramota da je firma u ratu radila, a da se gasi sada u miru.
Podsjećamo, sutra u 7 sati s radom prestaje pogon Aglomeracije, a u drugoj smjeni će se ugasiti Visoka peć. U četvrtak se očekuje isporuka posljednjeg kazana za Čeličanu, a onda će se nastaviti s radom do završetka proizvodnje čelika i gredica, što se očekuje do ponoći istog dana.
Pogledajte video izjave ljudi s kojima smo razgovarali.
UJKA SEM NE PRAŠTA