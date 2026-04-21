Video / Tuga i sjeta: Radnici Željezare ogorčeni zbog gašenja firme, "u ratu smo radili, a u miru nas ugasiše"!

Kompanija Nova Željezara Zenica najavila je da od sutra počinje s obustavom rada pogona i postrojenja integralne proizvodnje čelika.

Reporter "Avaza" jutros je na kapiji Željezare u Zenici. Psi lutalice leže, a radnici potišteni.

Oni s kojima smo razgovarali ispunili su uslove za penziju. Kažu da su uhvatili zadnji voz. Dodaju da je sramota da je firma u ratu radila, a da se gasi sada u miru.

Podsjećamo, sutra u 7 sati s radom prestaje pogon Aglomeracije, a u drugoj smjeni će se ugasiti Visoka peć. U četvrtak se očekuje isporuka posljednjeg kazana za Čeličanu, a onda će se nastaviti s radom do završetka proizvodnje čelika i gredica, što se očekuje do ponoći istog dana.

Pogledajte video izjave ljudi s kojima smo razgovarali.

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