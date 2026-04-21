Kopruner: Gubimo utrku s "kineskim zmajem"

Evropa je u teškoj situaciji jer plaća četiri puta skuplje energente nego Amerika, navodi Snježana Kopruner, vlasnica fabrika metalne industrije „GS-TMT“ u travniku i Prozoru. Ističe da je energetska efikasnost "vodič za preživljavanje" privrede, koji država godinama ignoriše.

Izvještaj Vanjskotrgovinske komore biH (VTK) BiH za prošlu godinu je "hladan tuš". Bilježimo snažan rast uvoza čelika po dampinškim cijenama, dok udio domaćih proizvođača na našem tržištu pada ispod 50 posto. Važni klijentu u Njemačkoj i Austriji su smanjili narudžbe za 15 posto, zbog trogodišnje recesije.

Domaća privreda gubi trku i konkurentnost na globalnom tržištu. Vlast ne pomaže, već predstavlja dodatni kamen oko vrata i guši preostalu industrijsku bazu. Naročito je ugrožen metalni sektor, koji čini 35 posto izvoza Bosne i Hercegovine.

Fotonaponski paneli na fabrici u Prozoru su ljeti ugašeni, jer vlast ne dozvoljava povrat viška struje u mrežu . Facebook

Fotonaponski paneli na fabrici u Prozoru su ljeti ugašeni, jer vlast ne dozvoljava povrat viška struje u mrežu . Facebook

Situaciju usložnjava i energetska nesigurnost i uvođenje CBAM poreza na industrijske emisije ugljendioksida (CO2). Ovaj evropski porez rigorozno oporezuje svu robu proizvedenu korištenjem prljave struje iz uglja, pa ona postaje nekonkurentna.

Državna „odmoć“

Kopruner navodi da njene fabrike imaju instalirane fotonaponske ćelije, iz kojih dobijaju od 20 do 30 posto potrebne struje. Apsurdno je da ih ljeti moraju gasiti zbog prekomjerne proizvodnje, koju kompanija ne može vratiti nazad u mrežu

- To bi, naravno, bilo idealno. I Zakon postoji, ali država još nije donijela podzakonske akte, koji bi nam omogućili da viškove struje vratimo u mrežu - objašnjava Kopruner.

Stoga je kompanija pokrenula projekt ugradnje skupih baterija, za skladištenje viškova energije.

Kopruner upozorava da i Evropa gubi korak s Kinom, te da su kineski strojevi za metalnu industriju postali sinonim za kvalitet i dobru servisnu mrežu, dok mala preduzeća u BiH i dalje koriste mašine stare više od dvije decenije, a stanje nije mnogo bolje ni u EU.

Međutim, dodaje ona, EU daje poticaje, pa konkurentne kompanije u Hrvatskoj dobijaju povrati i do 50 posto novca koje investira u modernizaciju proizvodnje. Domaće firme su prepuštene same sebi, ili dobiju sitna sredstva za zapošljavanja, navodi Kopruner.

Zaštita tržišta

VTK insistira da je neophodno da državna vlast počne što prije koristiti mehanizme za zaštitu domaće industrije. Umjesto da iskoristimo geografske i druge prednosti za privlačenje investicija u proizvodnju, BiH polako klizi u energetski i ekonomski mrak.