Šta će biti s radnicima: Objavljujemo poruke koje otkrivaju plan za Željezaru!

Portal "Avaza" je u posjedu internih poruka sindikata i radnika Nove Željezare Zenica, koje otkrivaju plan nakon što postrojenja budu ugašena, a proizvodnja čelika zaustavljena. Podsjećamo, proizvodnja čelika se počinje gasiti sutra, a plan je da se u četvrtak navečer potpuno ugasi. U porukama se navodi da će visoka peć biti stavljena u topli režim i to na način koji će omogućiti njeno ponovno pokretanje u bližoj budućnosti (do nekoliko mjeseci), što će ovisiti od ekonomske opravdanosti i mjera zaštite domaće proizvodnje.

Ističe se da radnici, bez obzira na obustavu integralne proizvodnje, ostaju u radnom odnosu do daljnjeg i ostvaruju sva prava iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom. Pojašnjava se da eventualnim otvaranjem stečajnog postupka, što se ne može desiti prije 25. juna, radnicima prestaju ugovori o radu uz pravo na otpremninu koja će biti prioritet.