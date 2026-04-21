Šta će biti s radnicima: Objavljujemo poruke koje otkrivaju plan za Željezaru!

Portal "Avaza" je u posjedu internih poruka sindikata i radnika Nove Željezare Zenica, koje otkrivaju plan nakon što postrojenja budu ugašena, a proizvodnja čelika zaustavljena.
Podsjećamo, proizvodnja čelika se počinje gasiti sutra, a plan je da se u četvrtak navečer potpuno ugasi.
U porukama se navodi da će visoka peć biti stavljena u topli režim i to na način koji će omogućiti njeno ponovno pokretanje u bližoj budućnosti (do nekoliko mjeseci), što će ovisiti od ekonomske opravdanosti i mjera zaštite domaće proizvodnje.
Ističe se da radnici, bez obzira na obustavu integralne proizvodnje, ostaju u radnom odnosu do daljnjeg i ostvaruju sva prava iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom.
Pojašnjava se da eventualnim otvaranjem stečajnog postupka, što se ne može desiti prije 25. juna, radnicima prestaju ugovori o radu uz pravo na otpremninu koja će biti prioritet.
- Broj radnika koji će nastaviti raditi u stečaju ovisit će od potrebe proizvodnje, ali proizvodnja će u određenom mogućem obimu biti nastavljena - piše dalje u porukama koje su u posjedu "Avaza".
Pojašnjava se da će u slučaju povećanja obima proizvodnje i potrebe novog zapošljavanja, prioritet za zapošljavanje imati radnici koji su ranije dobili otkaz.
- Integralna proizvodnja ide do kraja aprila, treba iskoristiti sve sirovine na stanju i proizvesti i prodati robu, kako bi se osigurala sredstva i za naredne plate i ostale obaveze. U idoćoj sedmici će svi radnici, koji više ne vide svoju budućnost u ovoj fabrici, imati mogućnost da se prijave za otkaz uz isplatu otpremnine - piše u porukama.
Dalje se navodi da otpremnina iznosi trećinu prosječne plate radnika iz zadnja tri mjeseca, za svaku navršenu godinu radnog staža kod poslodavca. To znači da ako je neko radio devet godina, otpremnina će iznositi tri plate, a za 18 godina šest plata, što je ujedno i zakonski maksimum. Otpremninu će moći dobiti radnici koji imaju ugovor na neodređeno, a koji su radili najmanje dvije godine.