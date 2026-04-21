Dom naroda FBiH usvojio set finansijskih zakona

Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je danas pet zakona koje je izradilo Federalno ministarstvo finansija.

Tako je podršku delegata Doma naroda dobio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Prijedlog zakona o izmjenama zakona o obaveznim osiguranjima u prometu, Prijedlog Zakona o izmjeni zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lizingu, te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju kojim se među ostalim uspostavlja preventivni sustav za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti zloupotrebom transakcija s virtualnim valutama i depozitarnim uslugama novčanika.

Usvojenim izmjenama i dopunama zakon se ujedno usklađuje s prekršajnim odredbama Zakona o prekršajima Federacije BiH, te se vrši usklađivanje s FATF preporukama. Razlozi za njegovo donošenje sadržani su i u ispunjavanju obaveza BiH prema MONEYVAL preporučenim mjerama i rizicima neispunjavanja preporučenih mjera, s Planom aktivnosti za realizaciju MONEYVAL preporučenih mjera.

Kako su objasnili iz Federalnog ministarstva finansija osnovni cilj ovog zakonskog rješenja je usklađivanje s postojećom EU regulativom i preporukama FAFT-a u vezi s oblastima sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, te djelomična, a regulirana liberalizacija deviznog režima koja je predviđena sporazumom o pridruživanju EU.