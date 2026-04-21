Košarac na čelu tima za ključni energetski sporazum s Hrvatskom

Vijeće ministara BiH danas je jednoglasno usvojilo inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na čijem je čelu ministar Staša Košarac (SNSD), za pokretanje procedure zaključivanja sporazuma s Republikom Hrvatskom o izgradnji gasovoda „Južna interkonekcija BiH i Hrvatska“.

Za vođenje pregovora s Hrvatskom određena je delegacija u kojoj su Staša Košarac (šef delegacije, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa), Elmedin Konaković (ministar vanjskih poslova BiH), Srđan Amidžić (ministar finansija BiH), Vedran Lakić (ministar energije FBiH), Nasiha Pozder (ministrica okoliša i turizma FBiH), Toni Kraljević (ministar finansija FBiH) i Vedran Škobić (ministar pravde FBiH).

Riječ je o projektu koji predviđa trasu plinovoda Zagvozd (RH) – Posušje – Novi Travnik/Travnik, s odvojkom prema Mostaru, a čiji je cilj diversifikacija pravaca i izvora snabdijevanja prirodnim gasom te jačanje energetske sigurnosti Federacije BiH.