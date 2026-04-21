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USVOJENA INICIJATIVA

Košarac na čelu tima za ključni energetski sporazum s Hrvatskom

Saglasnost su dale i entitetske vlade – Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske te Vlada Brčko distrikta

Staša Košarac. Fena

A. O.

21.4.2026

Vijeće ministara BiH danas je jednoglasno usvojilo inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na čijem je čelu ministar Staša Košarac (SNSD), za pokretanje procedure zaključivanja sporazuma s Republikom Hrvatskom o izgradnji gasovoda „Južna interkonekcija BiH i Hrvatska“.

Za vođenje pregovora s Hrvatskom određena je delegacija u kojoj su Staša Košarac (šef delegacije, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa), Elmedin Konaković (ministar vanjskih poslova BiH), Srđan Amidžić (ministar finansija BiH), Vedran Lakić (ministar energije FBiH), Nasiha Pozder (ministrica okoliša i turizma FBiH), Toni Kraljević (ministar finansija FBiH) i Vedran Škobić (ministar pravde FBiH).

Riječ je o projektu koji predviđa trasu plinovoda Zagvozd (RH) – Posušje – Novi Travnik/Travnik, s odvojkom prema Mostaru, a čiji je cilj diversifikacija pravaca i izvora snabdijevanja prirodnim gasom te jačanje energetske sigurnosti Federacije BiH.

Faksimil dokumenta. Screenshot

Vlada Federacije BiH već je ranije usvojila informaciju o ovom projektu i dala saglasnost na ažurirani nacrt sporazuma, dok su pozitivna mišljenja dostavila i nadležna državna ministarstva, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo finansija i trezora te Pravobranilaštvo BiH.

Ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo je da je sporazum opravdan sa vanjskopolitičkog aspekta i usklađen s međunarodnim pravom, dok je Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara naveo da nema primjedbi na tekst sporazuma.

Faksimil dokumenta. Screenshot

Saglasnost su dale i entitetske vlade – Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske te Vlada Brčko distrikta. Iz Republike Srpske je ipak istaknuto da neće snositi odgovornost za eventualne sporove, s obzirom na to da se projekat realizuje na teritoriji Federacije BiH.

Ovom odlukom otvoren je put za zvanične pregovore i zaključenje međunarodnog sporazuma o realizaciji projekta „Južna interkonekcija BiH i Hrvatska“.

# STAŠA KOŠARAC
# GASOVOD
# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# JUŽNA INTERKONEKCIJA BIH I HRVATSKA
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