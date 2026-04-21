SAD pokreću sistem povrata carina: Kompanijama se vraća 166 milijardi dolara

Sistem za povrat američkih carina trebalo bi da bude pokrenut u ponedjeljak, čime će kompanijama biti omogućeno da podnose zahtjeve za povrat sredstava nakon što su platile ukupno 166 milijardi dolara carina koje je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država (SAD) proglasio nezakonitim.

Američka carinska i granična zaštita upravljaće online platformom putem koje će se, u većini slučajeva, vršiti elektronski povrati, u skladu sa sudskim podnescima.

Do 14. aprila već je 56.497 uvoznika podnijelo zahtjeve za povrat, prema podacima koje prenosi Associated Press.

Procjenjuje se da bi obrada povrata mogla trajati između 60 i 90 dana.

- Moja glavna briga je vrijeme obrade. Proces povrata koji traje nekoliko mjeseci ne rješava problem likvidnosti koji bi trebalo da riješi - izjavio je Bred Džekson (Brad Jackson), suosnivač kompanije After Action Cigars za AP.

Pojedine kompanije koje su bile pogođene carinama ranije su povećale cijene proizvoda kako bi ublažile rast troškova uvoza i izvoza. Iako nisu zakonski obavezne, neke od njih su najavile da će eventualno vratiti novac svojim kupcima.

Iz FedExa je saopćeno da je kompanija “posvećena brzom radu na izdavanju povrata za carine prema IEEPA-i (Zakon o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlastima) koje je platila u ime svojih klijenata, čim počne primati povrate od CBP-a”.

Na taj način, kako se navodi, politika carina koju je uveo predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump), umjesto očekivanog “velikog bogatstva” za američke firme, sada dovodi do procesa povrata sredstava kompanijama, a vjerovatno i dijela građanima koji su snosili veće cijene.