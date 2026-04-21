Blagi rast izvoza BiH u prva tri mjeseca, deficit iznad tri milijarde KM

Bosna i Hercegovina je u prva tri mjeseca 2026. godine ostvarila izvoz u vrijednosti od 4 milijarde i 154 miliona KM, što predstavlja rast od 0,5 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Istovremeno, uvoz je iznosio 7 milijardi i 255 miliona KM, što je povećanje od 0,9 posto na godišnjem nivou, piše biznisinfo.ba. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 57,3 posto, dok je vanjskotrgovinski robni deficit dostigao 3 milijarde i 101 milion KM.

Kada je riječ o tržištima, izvoz u zemlje CEFTA-e iznosio je 643 miliona KM, što je za 8,7 posto manje nego u istom periodu 2025. godine. Uvoz iz ovih zemalja iznosio je 849 miliona KM, uz pad od 3,9 posto, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 75,8 posto.

S druge strane, izvoz u zemlje Evropske unije nastavio je rasti te je dostigao 3 milijarde i 212 miliona KM, što je povećanje od 5,7 posto u odnosu na isti period prošle godine. Uvoz iz EU iznosio je 4 milijarde i 227 miliona KM, uz rast od 0,9 posto, dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 76 posto.

Podaci pokazuju da EU ostaje ključni vanjskotrgovinski partner Bosne i Hercegovine, dok se istovremeno bilježi pad trgovinske razmjene sa CEFTA tržištem.