Nastavljena "mrtva utrka" Ilidže i Novog Grada: Evo ko je na prvom mjestu po fiskalnom prometu

Iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (PU FBiH) su objavili nove podatke o fiskalnom prometu po općinama i gradovima.

I posljednji podaci govore da je nastavljena već duga "mrtva utrka" za prvo mjesto po fiskalnom prometu između općina Ilidža i Novi Grad Sarajevo. Ove dvije lokalne zajednice se smjenjuju na prvom mjestu.

Naime, prošlomjesečni fiskalni promet Ilidže je iznosio 526,90 miliona KM, što je za 59,46 miliona, odnosno 12,72 posto više u odnosu na mart prošle godine.

S druge strane, prošlomjesečni promet Novog Grada je iznosio 489,37 miliona KM, što je za 15,75 miliona, odnosno 3,33 posto više u odnosu na mart prošle godine.

Međutim, Novi Grad je sa 1,373 milijarde KM u prva tri mjeseca ove godine prvi po fiskalnom prometu u FBiH. Ilidža je sa 1,370 milijardi KM druga, što znači da je riječ o razlici između ove dvije općine od tri miliona KM.

Među 10 općina i gradova koji su u martu imali najveći fiskalni promet bili su i Mostar (354,15 miliona), Tuzla (353,71 milion), Tešanj (342,89 miliona), Centar Sarajevo (333,28 miliona), Zenica (313,30 miliona), Novo Sarajevo (235,76 miliona), Visoko (186,59 miliona) i Široki Brijeg (179,67 miliona).

Potpuna lista općina i gradova FBiH s podacima o fiskalnom prometu je dostupna ovdje.