Lakić sa Sindikatom Željezare: "Stečaj i otpuštanje radnika u nisu opcija"

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa predstavnicima Sindikata Nove Željezare Zenica, Sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, savjetnicom premijera Federacije Bosne i Hercegovine Draženkom Subašić i direktorom Energoinvesta Mirzom Ustamujićem.

Zaštita radnih mjesta

Na sastanku se razgovaralo o budućnosti Nove Željezare Zenica, zaštiti radnih mjesta i mogućim modelima stabilizacije poslovanja ovog značajnog industrijskog sistema.

- Sastanak sa sindikatima prvi je u nizu planiranih koji će biti održani u narednim danima, uključujući i sastanke s vlasnicima kompanije. Tokom današnjeg sastanka jasno je istaknuto da Energoinvest, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imaju zajednički interes i punu opredijeljenost da se pronađe održivo rješenje koje će osigurati budućnost Nove Željezare Zenica i zaštititi prava radnika - saopćeno je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Naglašeno je da za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikat otpuštanje radnika i stečaj nisu opcija.

Predstavnici Sindikata, kao i uposlenici Nove Željezare Zenica, izrazili su spremnost za partnerski odnos i dali punu podršku nastavku procesa stabilizacije, naglašavajući važnost otvorenog dijaloga i institucionalne podrške.

Jasan cilj

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da je cilj jasan – očuvati proizvodnju, sačuvati radna mjesta i vratiti perspektivu kompaniji koja ima veliki značaj za Zenicu i Federaciju Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, u Novoj Željezari Zenica danas su se medijima obratili direktori pogona koji su već ugašeni ili će biti ugašeni, te pojasnili tok i dinamiku obustave proizvodnje.

Kako je istaknuto, proces zaustavljanja proizvodnje već je počeo. Sinoć je ugašen pogon Aglomeracije, dok će danas uslijediti i gašenje ostalih ključnih dijelova sistema, uključujući visoku peć i prateće pogone.

Na kraju, uz puno razumijevanje ministra Lakića i delegacije, ostaje pitanje gdje je vlasnik Nove Željezare Gordan Pavlović i gdje su njegovi bošnjački politički mentori na ovom sastanku?