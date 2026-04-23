Kompanija Donalda Trampa u velikim problemima, izgubili milijardu dolara

Platforma Truth Social trebala je predstavljati slobodu govora, alternativa za Twitter i Facebook, a u planu je bilo i da jednog dana izazove Netflix streamingom filmova.

Promjena rukovodstva

U utorak je matična kompanija nekada ambiciozno zamišljenog društvenog giganta objavila da mijenja rukovodstvo. Odlazi dugogodišnji direktor, bivši farmer i republikanski kongresmen Devin Nunes, a zamjenjuje ga iskusni digitalni menadžer Kevin McGurn.

Trump Media & Technology, koja je vlasnik platforme Truth Social, odmakla se daleko od svoje početne misije društvene mreže i ušla u kriptovalute, finansije, pa čak i nuklearnu energiju. Investitori ipak bježe. Dionica je pala za više od 60 posto otkako je Donald Tramp (Trump) ponovo izabran za predsjednika u novembru 2024. godine, čime je izbrisano šest milijardi dolara vrijednosti za dioničare.

Tramp je lansirao društvenu mrežu početkom 2022. nakon što su mu Twitter i Facebook zabranili objave poslije nereda 6. januara 2021. godine, kada se pokušalo poništiti rezultate izbora.

Bio je to bijesan, ali i haotičan start biznisa.

Javno listana "shell" kompanija s kojom se Truth Social spojio kako bi kroz trgovanje dionicama došao do novca bila je pod istragom saveznih regulatora zbog obmanjivanja investitora, što je kulminiralo višemilionskom kaznom. Jedan član upravnog odbora čak je osuđen na zatvorsku kaznu zbog insajderske trgovine.

Potom je Trampu ponovo dopušten povratak na Facebook i Twitter, što je za tada bivšeg predsjednika izgledalo kao pobjeda. Ali taj potez je ujedno potkopao i njegov novi biznis, jer su platforme, posebno X, novo ime za Twitter, olabavile moderiranje sadržaja, oslabljujući argument da je Truth Social utočište za one koji bježe od cenzure.

Godinama kasnije, Truth Social se i dalje muči da privuče korisnike izvan najužeg kruga predsjednikovih pristalica, uprkos tome što je koristi za ključne političke objave, praksu koju stručnjaci za etiku u javnoj upravi kritikuju kao sukob interesa s predsjedničkom funkcijom. Mjesečna publika Truth Sociala pala je i na webu i na mobilnoj aplikaciji u martu na godišnjem nivou, prema podacima firme za digitalnu analitiku Similarweb.

Trump Media je u posljednje dvije godine izgubila više od milijardu dolara, a kretanje dionice odražava te finansijske probleme. Nakon što je ubrzo po izlasku na berzu 2024. dionica zatvarala oko 62 dolara, danas je potonula u jednocifrene iznose.

Kako je platforma stagnirala, kompanija je počela ulaziti u druge poslove.

U avgustu je Trump Media saopćila da pokreće novi kripto biznis u partnerstvu s nekoliko kompanija, među kojima je i Crypto.com. Ideja je bila da drži ogromne količine tokena Crypto.com-a pod nazivom Cronos kako bi izgradila "digitalni ekosistem" Trump Medije, u kojem bi korisnici umjesto dolara tim tokenima plaćali, zarađivali nagrade i kupovali usluge.

Trump Media računa i na drugu alternativnu valutu, prikupivši prošle godine 2,5 milijardi dolara kako bi agresivno kupovala bitcoin. Time je slijedila primjer MicroStrategyja, softverske kompanije koja se transformisala u svojevrsni bitcoin holding, gomilajući tu kriptovalutu.

Hoće li se novi poduhvati Trampove kompanije isplatiti ostaje neizvjesno, ali priča MicroStrategyja može poslužiti kao upozorenje. Vrijednost njegovog bitcoina se urušila posljednjih mjeseci, potapajući imovinu MicroStrategyja, ali i Trump Medije. Od jula je dionica nekada snažno rastućeg MicroStrategyja pala za gotovo 60 posto.

Drugi smjer

U decembru je Trump Media objavila da ide i u potpuno drugom smjeru, spajanjem s kompanijom koja razvija nuklearnu fuziju, obećavajuću, ali još uvijek daleku tehnologiju proizvodnje energije.

Privlačnost fuzije leži u tome što bi jednog dana mogla napajati podatkovne centre potrebne za razvoj i rad AI istraživanja i usluga, koji su preko noći postali globalni trend, ali i prijetnja većim računima za struju.

Potez je izazvao kritike jer je nuklearna energija strogo regulisana, a Tramp nije samo veliki dioničar Truth Sociala. Kao predsjednik SAD ima moć da kroz propise, zakone i državna finansiranja pomogne vlastitim kompanijama i nanese štetu konkurentima.

A Trampova administracija ne drži se po strani. U oktobru je američko Ministarstvo energetike objavilo "mapu puta" kojom se opisuje kako može pomoći "nadolazećoj privatnoj industriji fuzije" da se brzo proširi.

- Postoji ogroman sukob interesa. Vlada Sjedinjenih Američkih Država će se u sve to duboko uključiti - kaže Richard Painter, glavni savjetnik za etiku u Bijeloj kući u administraciji Georgea W. Busha.

Novi direktor Kevin McGurn radio je u kompanijama NBC Universal, Hulu i DoubleClick, između ostalih, pa ima bogato poslovno iskustvo koje je Nunesu nedostajalo.

McGurn je u utorak u saopćenju poručio da je kompanija "spremna za uzlet".

- Noseći jedinstvenu, singularnu viziju i poruku predsjednika Trampa, Truth Social predstavlja najmoćniji brend i glas u historiji društvenih mreža i šire - rekao je.

Investitori, međutim, i dalje nisu uvjereni. U srijedu poslijepodne, čak i uz vijest da McGurn preuzima kormilo, dionica je snažno pala, za dodatnih 3,5 posto, na 9,48 dolara.