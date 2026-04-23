Vijeće ministara BiH odobrilo jednokratnu pomoć zaposlenima u institucijama

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je informaciju o raspodjeli sredstava tekuće rezerve za 2025. godinu, kojom je predviđena jednokratna novčana pomoć zaposlenima u institucijama BiH.

Prema odluci, planirana sredstva tekuće rezerve za ovu godinu iznose 46.740.000 KM, od čega je do sada odobreno 42.089.950 KM, a realizirano 41.258.027,92 KM.

Najveći dio odobrenih sredstava, 36.500.000 KM, namijenjen je za isplatu pomoći zaposlenim u institucijama BiH, u iznosu od po 1.000 KM neto po zaposlenom, s porezima i doprinosima, kao mjera za zaštitu njihovog materijalnog položaja.

Dio sredstava usmjeren je i na druge potrebe, uključujući nabavku registarskih tablica, ličnih dokumenata i putnih isprava za IDDEEA BiH, kao i pomoć za sanaciju šteta od požara u Tuzli i Vlasenici.

Također su odobrena sredstva za članove Kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, Predsjedništva BiH, te predsjedavajuću i ministre u Vijeću ministara BiH, u skladu s planiranim budžetskim okvirima.