​Siguran obrok za najugroženije, 500.000 KM za javne kuhinje

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK Antonio Šimunović potpisao je ugovore o dodjeli novčanih sredstava namijenjenih finansiranju i sufinansiranju rada javnih kuhinja iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2026. godinu.

Nakon provedenog postupka po Javnom pozivu i ispunjavanja uslova propisanih Pravilnikom o utvrđivanju kriterija za ocjenu i bodovanje prijava za rad javnih kuhinja koje se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, na prijedlog resornog ministarstva, donijela Odluku o odobravanju sredstava javnim kuhinjama u ukupnom iznosu od 500.000 KM.

Sredstva su dodijeljena javnim kuhinjama koje djeluju u sklopu: HO "Merhamet" RO Zenica, HO "Merhamet" RO Maglaj, "Gradska kuhinja" Grad Zenica, Udruge "Mladi volonteri" Visoko i Humanitarno-karitativne organizacije franjevačke provincije Bosne Srebrene "Kruh sv. Ante" Sarajevo – saopćeno je iz Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Potpisanim ugovorima definirana su međusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi s namjenskim utroškom odobrenih novčanih sredstava.

Na ovaj način pružena je podrška radu javnih kuhinja koje osiguravaju pripremu obroka za 1.797 korisnika.

Tokom sastanka, potpisnici su izrazili zahvalnost na kontinuiranoj podršci Zeničko-dobojskog kantona i ukazali na izazove s kojima se suočavaju, kao i na posvećenost resornog ministarstva da kontinuirano prati rad i potrebe javnih kuhinja , saopćeno je.