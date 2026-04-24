Connected by Xiaomi konferencija u Sarajevu: Jačanje partnerstva i daljnje pozicioniranje na tržištu BiH

Kompanija Xiaomi organizovala je konferenciju u Sarajevu u saradnji s ovlaštenim distributerom Comtrade Distribution d.o.o. Sarajevo, s ciljem dodatnog jačanja prisustva na tržištu Bosne i Hercegovine i unapređenja saradnje s lokalnim partnerima. Događaj je okupio ključne predstavnike industrije, medija i distributivne mreže, a fokus je bio na daljem razvoju Xiaomi ekosistema proizvoda i njegovom pozicioniranju kao sveobuhvatnog rješenja za moderan, povezan način života. U skladu sa strategijom Human x Car x Home, Xiaomi nastavlja razvijati integrisani ekosistem u kojem su svi uređaji međusobno povezani i prilagođeni svakodnevnim potrebama korisnika — bilo da su kod kuće, u pokretu ili u različitim životnim situacijama.

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Poseban akcenat stavljen je na koncept Smart Home-a, gdje Xiaomi nudi rješenja za svaku prostoriju i svaki trenutak tokom dana. Uređaji poput Xiaomi Air Purifiera doprinose kvalitetnijem zraku i zdravijem okruženju, dok u kuhinji Air Fryer omogućava brzu i zdravu pripremu obroka. U dnevnoj sobi, Robot Vacuum Cleaner automatizuje svakodnevne obaveze i olakšava održavanje doma, dok u spavaćoj sobi Xiaomi uređaji doprinose komforu i boljoj organizaciji svakodnevnog života.



Za korisnike koji su stalno u pokretu, Xiaomi nudi pouzdane pratioce kroz pametne uređaje kao što je Xiaomi Watch 5, koji omogućava praćenje zdravlja i aktivnosti tokom cijelog dana, kao i Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank, praktično i elegantno rješenje za dodatnu energiju u svakom trenutku. Kada je riječ o spoljnim aktivnostima i urbanoj mobilnosti, Xiaomi Scooter 6 serija predstavlja idealno rješenje za efikasno kretanje kroz grad. Na taj način, Xiaomi ekosistem omogućava neprekidno povezano iskustvo — od jutarnje rutine, preko radnog dana, do večernjeg odmora — čineći tehnologiju neprimjetnim, ali ključnim dijelom svakodnevice.

U centru pažnje našli su se i najaktuelniji pametni telefoni, gdje serija Redmi Note 15 i Xiaomi 17 nastavljaju postavljati standarde u odnosu na cijenu i performanse, uz sve izraženiji fokus na premijum segment i napredne funkcionalnosti. Konferencija je također bila prilika da se osvrne na izuzetne poslovne rezultate ostvarene u prethodnoj godini, koji dodatno potvrđuju snagu brenda i strategije kompanije. Ukupni prihodi kompanije dostigli su približno 59,4 milijarde eura, uz rast od 25% u odnosu na prethodnu godinu, dok je prilagođena neto dobit porasla za 43,8% i iznosila oko 5,1 milijardu eura. Segment pametnih telefona ostaje ključni stub poslovanja s prihodom od približno 24,2 milijarde eura, uz isporučenih 165,2 miliona uređaja i zadržavanje pozicije među tri vodeća proizvođača na globalnom nivou.

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Istovremeno, IoT i lifestyle segment dostigli su historijski maksimum sa više od milijardu povezanih uređaja na Xiaomi AIoT platformi, što dodatno potvrđuje pravac razvoja ka integrisanom ekosistemu pametnih rješenja. „Pametan život stvoren za tebe” ostaje centralna ideja koja povezuje sve segmente poslovanja kompanije — od mobilnih uređaja, preko pametnih kućnih aparata, do sve šireg spektra inovativnih proizvoda. Upravo kroz ovakve inicijative i partnerstva, Xiaomi nastavlja graditi svoju viziju tehnologije koja je dostupna svima i prilagođena stvarnim potrebama korisnika.

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