Rusmir Hrvić postaje većinski vlasnik Sarajevo-osiguranja

Na Sarajevskoj berzi (SASE) danas je realizovana višemilionska transakcija kojom je grupacija predvođena Rusmirom Hrvićem preuzela dominantnu poziciju u vlasničkoj strukturi Sarajevo-osiguranja.

U okviru ove velike trgovine prometovan je paket od približno 405 hiljada dionica, što predstavlja oko 8,7 posto vlasničkog udjela u ovom osiguravajućem društvu.

Dionice su prodane po cijeni od 15,5 KM po komadu, čime je ukupna vrijednost transakcije dostigla oko 6,27 miliona konvertibilnih maraka. Dosadašnji vlasnici ovog paketa bili su investicijski fondovi ZIF Prof-plus i ZIF Naprijed.

Ova kupovina donosi značajne promjene na vrhu vlasničke strukture Sarajevo-osiguranja. Do sada je najveći dioničar bila Vlada Federacije BiH s udjelom od 45,5 posto. Nakon najnovije akvizicije, grupacija Rusmira Hrvića povećava svoj udio na više od 47 posto.

Time bi Hrvić, poznat kao suvlasnik i glavni izvršni direktor AS Holdinga, jedne od najvećih poslovnih grupacija u Bosni i Hercegovini, trebao preuzeti poziciju najvećeg dioničara, dok bi Vlada FBiH pala na drugo mjesto.

U narednim danima očekuje se da nadležne institucije, nakon provođenja potrebnih procedura, i zvanično potvrde sve detalje ove značajne vlasničke promjene.