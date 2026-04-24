Mujkanović: Neka direktor Ahmed Hamzić pokaže svoj patriotizam i napusti Novu Željezaru Zenica

Sindikat Nove Željezare Zenica i Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona pozvali su menadžment te zeničke kompanije da napusti kompaniju i tako omoguće da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sprovede svoj plan.

To je na današnjoj pres-konferenciji rekao predsjednik Sindikata metalaca ZDK-a Kenan Mujkanović, koji je, zajedno s predsjednikom Sindikata NŽZ-a Rašidom Fetićem, napustio zajednički sastanak s menadžmentom ove zeničke kompanije.

-U svjetlu novih informacija i aktivnosti Vlade FBiH na sanaciji stanja u NŽZ, preuzimanja i nastavka integralne proizvodnje, donijeli smo odluku da umjesto 30. aprila u Sarajevu, 1. maj obilježimo u Zenici velikim skupom podrške radnicima NŽZ-a i njihovom zahtjevu da se očuva integralna proizvodnja čelika i radna mjesta.

Odluka je donesena jednoglasno, od strane članova Upravnog odbora Sindikata metalaca FBiH, svih 37 sindikalnih organizacija. Zajedno s njima su i naši bratski sindikati, koji su pružali i pružaju podršku u našoj borbi.

Očekujem i veliki broj porodica naših radnika, ali i građana Zenice - kazao je Mujkanović. Naglasio je da svi znaju značaj ove kompanije za grad, ali i privredu BiH.

O povjerenje ili nepovjerenju između sindikata i Uprave NŽZ-a, dodaje, nema se šta razgovarati, jer su se iz kompanije „jasno izjasnili da ne žele pokretati integralnu proizvodnju“.

- Za nas je to neprihvatljivo. Mi smo njima jasno rekli da je to za nas neprihvatljivo i mi ćemo svim silama nastojati i boriti se da se integralna proizvodnja nastavi i da se očuva.

Oni su na to odgovorili, a to su i jučer ponovili na pres-konferenciji, da ako Vlada FBiH ponudi rješenje, da će izaći. Evo, Vlada FBiH nudi rješenje i znači da oni trebaju da izađu i ispune to svoje, obećanje.

Više smo puta čuli od direktora Hamzića kako je on veliki patriota i evo najbolji način da pokaže svoj patriotizam je da izađu i da Vlada FBiH preuzme i da se nastavi integralna proizvodnja - poručio je Mujkanović.

Što se tiče povjerenja u plan Vlade FBiH, podvukao je, vjerovat će samo djelima, ali u ovom trenutku više nemaju „pet opcija“ te je ovo „svjetlo ka kraju tunela“.

-Mislim da su u Vladi FBiH shvatili da je pad ove kompanije 100 puta skuplji, nego nastavak njenog rada, čak i sa gubitkom. Industrija čelika mora opstati, sve evropske, svjetske države subvencioniraju, pomažu svoju industriju čelika.

Evropska unija je, u zadnjih četiri godine, 15 milijardi i 100 miliona eura dala subvencija privatnim željezarama, čeličanama - kazao je Mujkanović i istakao kako su ove države svjesne važnosti ove proizvodnje.

Vlada FBiH, dodaje, u narednim će danima objaviti svoj kompletan plan, ali i ono što im je do sada predstavljeno, smatra, mogao bi biti mega projekat.