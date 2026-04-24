Predstavnici Croatia Airlines i Aerodroma Sarajevo o jačanju partnerskih odnosa i saradnje

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo danas je održan sastanak predstavnika hrvatskog nacionalnog avioprevoznika Croatia Airlines i uprave Aerodroma Sarajevo, s ciljem daljnjeg jačanja partnerskih odnosa, unapređenja operativne i komercijalne saradnje te razmjene iskustava u kontekstu savremenih izazova i razvojnih prilika u zračnom saobraćaju.

Predstavnici kompanije Croatia Airlines upoznali su domaćine sa svojim razvojnim planovima, a tokom konstruktivnog i otvorenog razgovora istaknuta je važnost dugogodišnje, stabilne i uspješne saradnje između Aerodroma Sarajevo i Croatia Airlinesa, koja predstavlja jedan od temelja regionalne avio-povezanosti.

Posebno je naglašena historijska uloga Croatia Airlinesa, kao prve aviokompanije koja je 1996., neposredno nakon okončanja opsade Sarajeva i ponovnog otvaranja Aerodroma Sarajevo, uspostavila redovnu liniju Zagreb - Sarajevo. Ta linija je u to vrijeme imala ne samo saobraćajni, već i snažan simbolički značaj, jer je Sarajevo ponovo povezala s Evropom i svijetom.

Od tada pa do danas Croatia Airlines kontinuirano održava dva dnevna leta na ovoj relaciji, potvrđujući dugoročnu posvećenost bh. tržištu, a uz Sarajevo, kompanija leti i na Zračnu Luku Mostar.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnim tržišnim prilikama, uzimajući u obzir intenzivnu ljetnu sezonu koju očekuje glavni grad Bosne i Hercegovine. Sarajevo će tokom ljeta biti domaćin niza velikih međunarodnih događaja koji privlače turiste iz cijelog svijeta, uključujući seriju koncerata Dine Merlina na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatović Hase“ – Koševo, 32. Sarajevo Film Festival, kao i brojne sportske i kulturno-zabavne manifestacije, što dodatno naglašava značaj pouzdane i frekventne zračne povezanosti.

Na sastanku je potvrđeno da će u septembru 2026. biti zajednički obilježena 30. godišnjica saradnje Aerodroma Sarajevo i Croatia Airlinesa, kroz posebne događaje, promotivne aktivnosti i zajedničke medijske kampanje.

Taj vrijedan jubilej bit će prilika da se još jednom istakne snaga i kontinuitet partnerstva između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, članice Evropske unije, ali i da se zajednički definišu budući pravci razvoja avio-saobraćaja, unapređenja regionalne povezanosti te mobilnosti ljudi, roba i usluga, saopćeno je iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Delegaciju Croatia Airlinesa predvodio je Jasmin Bajić, predsjednik Uprave, uz prisustvo Slavena Žabe, direktora komercijalnih poslova, Snježane Krpan, direktorice Croatia Airlines Sarajevo, te Tomislava Mihotića, državnog sekretara za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju te zračni promet Republike Hrvatske, a sastanku je prisustvovao i Želimir Babogredac, predsjednik Uprave Croatia Records.

Aerodrom Sarajevo predstavljali su članovi Uprave, predvođeni v.d. direktorom Dinom Selimovićem i v.d. izvršnim direktorom za razvoj Slobodanom Kadijevićem, uz direktoricu Sektora aerodromskih usluga Vedranu Vikić Musić.