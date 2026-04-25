Wizz Air demantovao navode Ryanaira o poteškoćama uzrokovanim visokim cijenama

Wizz Air, prijevoznik s niskim tarifama sa sjedištem u Budimpešti, u četvrtak je izjavio da je ranije osigurao opcije za veliki dio svojih potreba za kerozinom, ograđujući se od nestabilnih promjena cijena.

- Wizz Air je ranije osigurao opcije za veliki dio svojih potreba za kerozinom, u većoj mjeri od drugih zrakoplovnih kompanija, i zaštićen je od brzo promjenjivih cijena goriva - rekao je Wizz Air za MTI.