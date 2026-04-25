Wizz Air demantovao navode Ryanaira o poteškoćama uzrokovanim visokim cijenama

Wizz Air, prijevoznik s niskim tarifama sa sjedištem u Budimpešti, u četvrtak je izjavio da je ranije osigurao opcije za veliki dio svojih potreba za kerozinom, ograđujući se od nestabilnih promjena cijena.
- Wizz Air je ranije osigurao opcije za veliki dio svojih potreba za kerozinom, u većoj mjeri od drugih zrakoplovnih kompanija, i zaštićen je od brzo promjenjivih cijena goriva - rekao je Wizz Air za MTI.
Wizz Air je dodao da više od 75% njegove flote čine avioni Airbus A320neo „koji imaju najnižu potrošnju kerozina po putničkom kilometru u industriji“.
Wizz Air je odbacio sugestije u medijima izvršnog direktora Ryanaira Majkla O'lerija (Michaela O'Learyja) da je Wizz Air među europskim avio kompanijama koje bi se mogle suočiti s financijskim problemima kasnije ove godine ako cijene goriva ostanu visoke, nazivajući komentare „očito neistinitima“.
- Finansijska pozicija Wizz Aira je stabilna i ima značajnu likvidnost. Finansira svoje avione18 mjeseci unaprijed, što omogućuje veliku konkurenciju među pružateljima financijskih usluga. Ovu stabilnost pokazuju i dugogodišnji odnosi Wizz Aira s vodećim leasing firmamai proizvođačima te kontinuirano nesmetano provođenje strategije flote - izjavila je avio-kompanija.