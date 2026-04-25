Nedim Suljić za "Avaz": Prijete nam trajna deindustrijalizacija i ekonomski slom

Gašenje Koksare u Lukavcu i Željezare u Zenici predstavlja ne samo kraj jedne industrijske ere i svega onoga što je stvarano u bivšoj Jugoslaviji, već i ozbiljan ekonomski i tehnološki poremećaj za cijelu ekonomiju BiH, izjavio je za “Avaz” univerzitetski profesor iz Tuzle i član Evropske akademije nauka i umjetnosti, Nedim Suljić.

On tvrdi da će gašenje ovih industrijskih giganata pokrenuti opasan domino-efekat, koji će direktno pogoditi hiljade radnika i desetine hiljada članova njihovih porodica, prvenstveno transportni sektor i stotine malih i srednjih preduzeća, koja su poslovno bila vezana za njih.

- Ovi industrijski sistemi su decenijama bili okosnica bh. privrede. Samo doprinos Željezare u BDP-u BiH iznosio je blizu 3 posto. Industrijski lanac čelika i koksa nekada je generirao oko 1,5 milijardi KM izvoza godišnje, čime je cijela država na ogromnom gubitku. Po mom mišljenju, doveden je u pitanju ekonomski opstanak zemlje – kaže akademik Suljić.

Nakon što je u pitanje dovedeno, direktno i indirektno, oko 12.000 radnih mjesta, on najavljuje period velike nesigurnosti zbog očekivanog socijalnog udara, uz istovremeni pad uplata doprinosa u fondove i budžete. Najdirektnije će biti pogođena željeznička preduzeća u oba entiteta.

- Blizu 600 firmi u oblasti logistike, održavanja i energenata zavisi od rada Željezare u Zenici i njihova sudbina zavisi od brzine prilagođavanja novim tržištima ili uspjeha državne konsolidacije. S obzirom kako rade Vlada FBiH i Vijeće ministara BiH, mislim da nas očekuju veoma teški dani, pa i godine. Bez jasne i brze strategije države, prijeti nam trajna deindustrijalizacija i ekonomski slom, a ja ne vidim da vlade oba entitata, a pogotovo Vijeće ministara BiH imaju bilo šta konkretno ponuditi kao izlaz iz ove situacije, u koju smo došli zbog višegodišnje loše politike svih koji su sada i ranije bili u vlasti na entitetskom i na državnom nivou – ističe Suljić.