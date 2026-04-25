Inspekcije u USK pojačale kontrole: Više od 12 hiljada nadzora, milioni KM efekta i problem nedostatka kadra

Pojačan inspekcijski nadzor, hiljade kontrola na terenu i višemilionski finansijski efekti obilježili su rad Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona (USK) u 2025. godini, uz istovremeno upozorenje da nedostatak kadra i opreme i dalje predstavlja ozbiljan izazov za efikasnije djelovanje.

Prema podacima iz Izvještaja o radu, koji je naknadno dobio podršku Skupštine Unsko-sanskog kantona, tokom godine izvršeno je ukupno 12.372 inspekcijskih nadzora, što je za 2.302 više u odnosu na planirani broj, uz dodatnih 4.309 veterinarsko-zdravstvenih pregleda.

Kontrolama su utvrđene nepravilnosti kod 3.129 subjekata nadzora, doneseno je 1.768 rješenja o otklanjanju nedostataka, te izdano 1.945 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 2.593.645 KM. Privremena zabrana rada izrečena je za 96 subjekata, dok je nadležnim sudovima upućeno 180 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, a tužilaštvu 19 krivičnih prijava.

Tokom inspekcijskih kontrola zatečeno je i 115 radnika angažovanih bez ugovora o radu i prijave na obavezno osiguranje, što potvrđuje prisutnost rada „na crno“ na području kantona.

Ukupan finansijski efekat rada Uprave u izvještajnoj godini iznosi više od 3,4 miliona KM, uključujući prihode od prekršajnih naloga, sudskih postupaka, taksi i drugih naknada.

U cilju unapređenja rada, Uprava je u 2025. godini osigurala dva nova službena vozila i dodatnu informatičku opremu, te riješila pitanje adekvatnog smještaja, što je ranije predstavljalo ograničavajući faktor za funkcionisanje i zapošljavanje novih inspektora.

- Za daljnje unapređenje rada i približavanje standardima Evropske unije nužna je snažnija institucionalna podrška, prije svega kroz zapošljavanje nedostajućih inspektora i dodatna ulaganja u opremu i logistiku, jer bi se time značajno povećala efikasnost rada na terenu i unaprijedio rad pratećih službi. - istakli su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Ipak, kadrovski deficit ostaje ključni problem. Od predviđena 102 radna mjesta popunjeno je svega 46, uključujući 30 od planiranih 80 kantonalnih inspektora, dok osam vrsta inspekcija uopće nema izvršioce.