Općina Bužim pokrenula realizaciju projekta unapređenja sistema javnog vodosnabdijevanja, osigurano 34.368,66 KM

Općina Bužim pokrenula je realizaciju projekta unapređenja sistema javnog vodosnabdijevanja, za koji je iz ekoloških naknada Unsko-sanskog kantona osigurano 34.368,66 KM. Riječ je o investiciji usmjerenoj na povećanje efikasnosti, tačnosti i održivosti vodovodne mreže, s posebnim fokusom na smanjenje gubitaka vode i pravedniji obračun potrošnje.

Projekt „Jačanje kapaciteta vodovodne mreže kroz zamjenu mjernih uređaja“ u cijelosti finansira Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK, a implementira se na postojećoj vodovodnoj mreži, kroz zamjenu mjernih uređaja na priključcima domaćinstava i pravnih subjekata. Prema informacijama nadležne općinske službe, u toku su procedure javnih nabavki, dok je rok za realizaciju devet mjeseci.

Partner Općini Bužim u provedbi projekta je JKP „KOMB“ Bužim, a planirana je nabavka i ugradnja 336 novih, MID-certificiranih vodomjera. Očekuje se da će time biti smanjeni neregistrirani gubici vode za tri do pet posto, uz istovremeno povećanje tačnosti obračuna, tako da najmanje 95 posto korisnika dobija račune na osnovu stvarnog očitanja.

Projekt se posebno bavi i problemom zastarjele opreme, s obzirom na to da značajan broj postojećih vodomjera nije mijenjan niti kalibriran više od 20 godina, što direktno utiče na pouzdanost mjerenja i ukupno upravljanje sistemom.

- Cilj projekta je unaprijediti komunalnu infrastrukturu i osigurati dugoročnu održivost sistema javnog vodosnabdijevanja, uz racionalnije upravljanje vodnim resursima i veću zaštitu okoliša. Precizno mjerenje potrošnje omogućava smanjenje gubitaka i osigurava pravedniji obračun za sve korisnike - istakli su iz Općine Bužim, naglašavajući važnost modernizacije sistema za dugoročno upravljanje resursima.

Dodaju i da se realizacijom projekta očekuju konkretni tehnički i ekonomski efekti – smanjenje pritiska na vodne resurse, stabilniji pritisci u mreži te povećanje finansijske održivosti komunalnog preduzeća, što je, kako navode, ključno za kontinuirano i kvalitetno snabdijevanje građana pitkom vodom, istakli su iz Općine Bužim.

Direktnu korist od projekta imat će 336 domaćinstava i pravnih subjekata, dok će indirektni efekti biti vidljivi kroz poboljšanu uslugu za sve korisnike javnog vodovoda u Bužimu, uključujući stabilnije snabdijevanje i racionalnije korištenje resursa.

Projekt je usklađen s Federalnom strategijom zaštite okoliša 2022.–2032., a njegovom realizacijom očekuju se mjerljivi tehnički, ekonomski i društveni rezultati koji će doprinijeti unapređenju komunalne infrastrukture i zaštiti okoliša.

Dugoročno, planirana ulaganja stvaraju osnovu za širenje prakse ugradnje savremenih mjernih uređaja na preostale priključke, jačanje kapaciteta komunalnog preduzeća i daljnji razvoj održivog upravljanja vodnim resursima.

Općina Bužim, koja se prostire na oko 129 kvadratnih kilometara i ima približno 20.000 stanovnika, i ranije je realizirala niz infrastrukturnih i ekoloških projekata, uključujući unapređenje vodovodne i kanalizacione mreže, sanaciju puteva i projekte energetske efikasnosti, čime potvrđuje kapacitet za provedbu složenih razvojnih inicijativa.