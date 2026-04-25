Jasmin Mahmuzić za "Avaz": "Siva lista" MONEYVAL-a može povećati troškove transakcija

Nakon još jednog neuspješnog pokušaja da na sjednici Vijeća ministara BiH budu usvojene dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i nacrt zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom, Bosna i Hercegovina je sve bliže sivoj listi MONEYVAL-a.

Ministar pravde BiH Davor Bunoza povukao je ove zakone s dnevnog reda posljednje sjednice, nakon što su ministri iz SNSD-a Staša Košarac i Srđan Amidžić zaprijetili blokadom. Ovi zakoni su ključni da naša zemlja izbjegne sivu listu, koja bi dodatno zakomplicirala život privredi i građanima.

- Potencijalna reklasifikacija Bosne i Hercegovine na „sivu listu“ MONEYVAL-a nosila bi izražen reputacijski i operativni rizik, koji bi se mogao direktno odraziti na povećane troškove međunarodnih transakcija, strožije kontrole, duže vrijeme obrade plaćanja i oprezniji pristup korespondentskih banaka. Iako uzroci eventualne reklasifikacije nisu direktno vezani za poslovanje banaka, koje u velikoj mjeri primjenjuju savremene AML/CFT standarde, negativna percepcija države kao cjeline mogla bi imati realne i mjerljive posljedice po građane i privredu. Stoga je od ključne važnosti da Bosna i Hercegovina ostane snažno i kontinuirano usmjerena na otklanjanje identifikovanih slabosti, kako bi se umanjili reputacijski i finansijski rizici - kazao je za "Avaz" direktor Agencije za bankarstvo FBiH, Jasmin Mahmuzić.