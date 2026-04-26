RS u ponedjeljak mora vratiti 600 miliona maraka

Republici Srpskoj u ponedjeljak, 27. aprila, dospijeva na naplatu obaveza od čak 300 miliona eura, odnosno oko 600 miliona KM, piše BiznisInfo.ba.

Riječ je o isplati glavnice na obveznice koje je ovaj entitet emitovao na Londonskoj berzi prije pet godina.

Obveznice emitovane 2021. godine nosile su kamatnu stopu od 4,75 posto. Kamata se isplaćivala u redovnim intervalima, dok se glavnica vraća jednokratno po dospijeću – upravo u ponedjeljak.

Novo zaduženje za vraćanje starog duga

U međuvremenu, Republika Srpska je prošlog mjeseca emitovala nove obveznice u iznosu od 500 miliona eura. Cilj ove emisije bio je prvenstveno vraćanje postojećeg duga, dok će ostatak sredstava biti iskorišten za finansiranje budžetskog deficita.

U praksi, to znači da se entitet ne samo dodatno zadužuje, već i refinansira postojeće obaveze – odnosno uzima novi dug kako bi otplatio prethodni.

Zaduženje sve skuplje

Nova emisija nosi kamatnu stopu od 6,25 posto, ali je stvarni trošak još veći. Obveznice su, naime, prodate ispod nominalne vrijednosti, pa efektivni prinos za investitore iznosi oko 6,5 posto godišnje.

To jasno pokazuje da se Republika Srpska danas zadužuje znatno skuplje nego prije pet godina.

Više od 150 miliona eura kamata

Na iznos od 500 miliona eura, uz kamatu od 6,25 posto, godišnji trošak kamata iznosi oko 31,25 miliona eura. Tokom pet godina, koliko traje ovaj dug, ukupno će samo na kamate biti isplaćeno oko 156 miliona eura.

Kada se uzme u obzir efektivni prinos od oko 6,5 posto, stvarni trošak zaduženja je i viši.

Drugim riječima, Republika Srpska će investitorima vratiti ukupno oko 650 miliona eura – glavnicu od 500 miliona i više od 150 miliona eura kamata.