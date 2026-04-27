Vlada KS zadužila kanton za 117 miliona KM

Vlada Kantona Sarajevo na sjednici 16. aprila donijela je odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 117.062.923 KM kod pet banaka. Najveći dio odnosi se na UniCredit Bank (57 miliona KM), zatim Intesa Sanpaolo Bank (26 miliona KM), Sparkasse Bank (15,6 miliona KM), NLB Banka (9,4 miliona KM) i Union Banka (9 miliona KM).

Prema objavljenoj odluci, grejs period iznosi tri godine, dok je rok otplate deset godina, a sredstva za vraćanje kredita planirana su kroz buduće budžete Kantona.

Najveći dio novca, ukupno 75 miliona KM, predviđen je za pokrivanje akumuliranog deficita iz ranijih godina. Ostatak će biti usmjeren na kapitalne projekte više ministarstava, uključujući izgradnju saobraćajnica, opremanje policije, kao i projekte poput zgrade Akademije scenskih umjetnosti i Muzeja Ars Aevi.

Za realizaciju i kontrolu utroška sredstava zaduženo je više institucija Kantona Sarajevo, koje će kvartalno izvještavati Ministarstvo finansija o korištenju kreditnih sredstava.