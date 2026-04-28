Troškovi povećavaju cijene proizvoda i usluga: Gubici zbog čekanja na granici pola milijarde

Koordinator Konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić kaže da se gubici prijevoznika od početka godine, samo zbog čekanja na granicama, procjenjuju na blizu pola milijarde maraka.

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine ponovo je upozorio na katastrofalne posljedice pasivnosti, nebrige i nesposobnosti vlasti da riješi ključna pitanja od kojih ovisi opstanak transportne industrije u BiH, s više od 47.000 zaposlenih. Prosječno vrijeme čekanja na granicama dostiže i do 205 sati godišnje po vozaču, a s uvođenjem strožijih mjera kontrole ulaska i izlaska iz Hrvatske, te rastom troškova i dodatnim kompliciranjem procedura u BiH, stanje postaje neizdrživo.

- Posljednje decenije riječ je o milijardama KM izgubljenih zbog zastoja, procedura i neusklađenosti sistema. Ovi troškovi ne ostaju unutar kompanija, oni se direktno ugrađuju u cijene proizvoda i usluga. Svako čekanje na granici, svaka neusklađena procedura i svaka administrativna prepreka postaju trošak građana. Za razliku od EU, gdje države kroz povrat trošarina, subvencije i poreske mehanizme aktivno štite sektor, u BiH takvi instrumenti praktično ne postoje. Sve izraženiji trend je premještanje poslovanja u države EU. Svako radno mjesto koje se registruje, naprimjer u Sloveniji, znači investiciju od oko 100.000 eura koja napušta BiH – kaže Peulić.

Predsjednik Udruženja drumskih prijevoznika RS Igor Beben kaže da je cilj aktuelnih vlasti iseljavanje naroda, jer o privredi i radnim mjestima niko ne vodi računa.

Gašenje fabrika

- Samo nam dodatno otežavaju. UIO BiH je unazad 15 dana uvela da se stavljaju carinske plombe na kamione na svakom utovaru u BiH. Moj kamion natovari paletu u Sarajevu, ima drugu u Brčkom, a treću u Bihaću. Ja moram proći tri carinske ispostave da ocarinim tu robu, umjesto da kao sav normalan svijet dobijemo carinske papire i idemo, tovarimo i na granici da možemo izaći. Samo nam otežavaju i jednostavno nas tjeraju iz države – kaže Beben.