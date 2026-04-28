Kakve su nam sada naknade za transakcije i račune: Ulaskom u EU srezali bismo bankarske namete

U teškoj ekonomskoj situaciji cijene bankarskih usluga u BiH nerijetko su u fokusu ekonomskih stručnjaka, koji u kompliciranim cjenovnicima i mnoštvu usluga banaka vide neosnovano ubiranje profita. Primjer troškova vođenja tekućih računa u posljednje vrijeme se koristi kao ilustracija pozicije građana BiH u odnosu na zemlje regije koje se ubrzano prilagođavaju EU standardima.

Prirodni monopol

- U odnosu na zemlje EU, Austrija je dobar reper jer većina banaka u BiH je sa sjedištem u Austriji, neke usluge plaćamo i nekoliko puta više. Platni promet je prirodni monopol, dat je bankama i one treba da naplate naknadu za troškove koje imaju, a ne da to bude klasični trgovački odnos. Ogromni su to novci, pogotovo platnog prometa prema inostranstvu, pa i u zemlji. Na ukupan broj klijenata, 1, 2 ili 5 KM, to su strašni troškovi. Vidimo to po strukturi prihoda banaka. Kamatonosni prihodi odnose se na kredite i to je uredu, dok nekamatonosni prihodi uglavnom dolaze od investicionog bankarstva, koje je kod nas neznatno i naknada. Više od 40 posto prihoda banke ubiru iz tog izvora, a u Evropi je normalno da to bude od 2 do 5, maksimalno 10 posto – kaže profesor Ekonomskog fakulteta UNSA Muharem Karamujić.

Direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić kaže da politike naknada naših banaka bitno ne odstupaju od politika banaka u EU i regiji.

- Međutim, važno je naglasiti da se bankarske naknade u BiH za građane i privredu često doživljavaju kao skuplje zbog niže prosječne plate, kupovne moći i strukture prihoda u odnosu na zemlje EU. Upravo taj odnos između cijene usluge i realnih prihoda stvara opravdanu percepciju većeg finansijskog opterećenja – kaže Mahmuzić.

Dodaje da struktura i obim transakcija na bh. tržištu ne omogućavaju direktna poređenja s tržištima EU, gdje postoje znatno veća dinamika plaćanja, veći broj korisnika, napredniji modeli bezgotovinskih transakcija i veća konkurencija među finansijskim institucijama i drugim pružaocima platnih usluga.

Izbor banke

- Kod usluga koje su uporedive, poput osnovnih računa, platnih kartica i domaćih bezgotovinskih plaćanja, može se reći da prosječne naknade u BiH uglavnom ne odstupaju značajnije od prakse u regiji. Ipak, percepciju cijene u velikoj mjeri oblikuje izbor same banke, jer i u postojećim uslovima, zahvaljujući određenom nivou konkurencije, postoji raspon cijena i mogućnost izbora. Naprimjer, vođenje osnovnog računa u većini banaka se ne naplaćuje, dok se raspon naknada, zavisno od banke i paketa, kreće od 0 do 4 KM – pojašnjava Mahmuzić.

Ukazuje da je primjetan trend rasta troškova rada s gotovinom, koja je u BiH i dalje dominantan oblik plaćanja, a opravdava se povećanjem troškova rada, transporta, fizičke sigurnosti, osiguranja novca u manipulaciji, te rastom cijena opreme, mreže bankomata i pomoćnog materijala. S druge strane, naknade za bezgotovinske transakcije se ne mijenjaju značajno, a zabilježeni su i primjeri smanjenja ili ukidanja pojedinih naknada, posebno kroz paketiranje usluga.

Kakve su provizije?

Dok građani Hrvatske, zahvaljujući novim zakonskim rješenjima, imaju pravo na osnovni račun za redovna primanja - plaće, penzije, stipendije, naknade za vrijeme nezaposlenosti ... bez naknade za vođenje i zatvaranje računa, polaganje i podizanje gotovog novca ili izdavanje debitne kartice, korisnici u BiH tu uslugu mjesečno plaćaju 2,50 - 4,70 KM. Naknade u Crnoj Gori su od 0,60 do 3,40 KM (0,31 – 1,75 eura), a u Srbiji od 2,50 do 7,50 KM (150 – 450 dinara).

Bankomati koji ne pripadaju matičnoj banci u BiH se koriste s provizijama od 5 do 10 KM po transakciji, u Srbiji je minimalna naknada oko 2,50 KM, a u Crnoj Gori oko 4,90 KM. Mobilno bankarstvo u BiH se uglavnom naplaćuje kao zasebna usluga s cijenom od oko 2,50 KM mjesečno, u Crnoj Gori oko 2, u Srbiji je najčešće integrirana u paket od oko 5 KM, dok je u Hrvatskoj uključena u besplatni paket.