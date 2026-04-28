Krist Rajt, državni sekretar SAD za energetiku o Južnoj interkonekciji: Predsjednik Tramp je otvorio novu eru

Kris Rajt (Chris Wright), državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država za energetiku, izjavio je danas nakon potpisivanja Sporazuma o izgradnji Južne interkonekcije da ovaj projekat označava početak nove ere saradnje sa južnom, centralnom i istočnom Evropom.

- Saradnja zasnovana na energetskoj stabilnosti znači više poslova, mogućnosti i ulaganja. Sve su ovo posljedice milijardi dolara koje donosi današnje potpisivanje. Fantastična poruka za sve, radujemo se svijetloj budućnosti. Ovaj dio Evrope dobija novi smisao, više energije znači prosperitet. Predsjednik Tramp je otvorio novu eru - rekao je Rajt.