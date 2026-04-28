Direktor Ryanaira upozorava: Evropske aviokompanije bi mogle propasti ako cijene goriva ostanu visoke

Izvršni direktor Ryanaira Majkl O’Liri (Michael O'Leary) upozorio je da bi pojedine evropske aviokompanije mogle propasti ukoliko cijene avionskog goriva ostanu visoke tokom ljeta, s obzirom na to da se sektor avijacije suočava s rastućim troškovima usljed rata na Bliskom istoku i poremećaja u Hormuškom moreuzu.

O’Liri je za CNBC izjavio da je Ryanair relativno zaštićen jer je već osigurao 80 posto potrebnog goriva, ali je upozorio da bi konkurentske kompanije s manjim stepenom zaštite mogle zapasti u "ozbiljne finansijske poteškoće".

- U martu je mlazni A-1 koštao oko 80 dolara po barelu. Sada iznosi 150 dolara - rekao je O’Liri, dodajući da će, ako cijene ostanu na tom nivou tokom jula, augusta i septembra, "vidjeti propast evropskih aviokompanija".

Porast cijena

Prema podacima Međunarodnog udruženja za zračni prijevoz, prosječna cijena mlaznog goriva porasla je na 179 dolara po barelu u sedmici koja je završila 24. aprila.

Cijene su počele rasti nakon što je Hormuški moreuz, ključna ruta za globalne isporuke energije, blokiran poslije izbijanja rata krajem februara.

O’Liri tvrdi da je Ryanair "najbolje zaštićena aviokompanija u Evropi" te da kompanija ne planira uvoditi dodatne naknade za gorivo niti povećavati cijene karata uprkos rastu troškova.

Naglasio je i da su zabrinutosti u vezi sa snabdijevanjem gorivom u Velikoj Britaniji ublažene posljednjih sedmica, ali da je ključno da se Hormuški moreuz ponovo otvori "što je prije moguće".

Međunarodna agencija za energiju upozorila je da bi Evropa mogla ostati bez mlaznog goriva u roku od nekoliko sedmica, u zavisnosti od mogućnosti da nadoknadi izgubljene zalihe s Bliskog istoka.

Već se poduzimaju mjere

Pojedine evropske kompanije već poduzimaju mjere kako bi ublažile posljedice rasta cijena goriva.

EasyJet je saopćio da je u martu imao dodatnih 25 miliona funti troškova goriva te očekuje gubitak između 540 i 560 miliona funti za šest mjeseci zaključno s 31. martom. Kompanija je osigurala 70 posto ljetnih potreba za gorivom, ali očekuje smanjenje kapaciteta i rast cijena karata.

Lufthansa je najavio smanjenje broja kratkih letova za 20.000 do oktobra kako bi uštedio gorivo i smanjio neprofitabilne rute.

Skandinavska aviokompanija SAS otkazuje 1.000 letova u aprilu zbog troškova goriva, dok nizozemski prevoznik KLM smanjuje kapacitete za 80 letova usljed rasta cijena kerozina.