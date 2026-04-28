Sarajevo dobija još jedan neboder: Poznati investitor najavio mega projekat

Izgradnja stambenog kompleksa “Moj Kvart” na Dolac Malti u Sarajevu ulazi u završnu fazu, ali sudeći prema najnovijim informacijama – to nije kraj priče. Naime, investitor projekta, kompanija Emam d.o.o., planira “novo poglavlje” ovog kompleksa, piše BiznisInfo.ba. Na ilustraciji postavljenoj na kompleks u izgradnji vidi se postojeći objekat, ali i još jedna zgrada – skrivena ispod platna. Iako detalji još nisu zvanično objavljeni, sve upućuje na to da bi Sarajevo moglo dobiti još jedan visoki objekat, potencijalno i neboder koji bi dominirao ovim dijelom grada.

Projekt Moj kvart uskoro dobija nastavak . Bizinisinfo.ba Projekt Moj kvart uskoro dobija nastavak . Bizinisinfo.ba

Projekat koji već mijenja Dolac Maltu Podsjetimo, kompleks “Moj Kvart” gradi se u ulici Marka Marulića, neposredno uz zgradu Mercator Ložionička, i već sada se profilira kao jedan od najprepoznatljivijih novih objekata u Sarajevu. Kompleks se sastoji od dvije lamele – jedna ima prizemlje plus 12 spratova, dok druga doseže prizemlje plus 20 spratova, čime se ubraja među više nove zgrade u glavnom gradu. Objekat je već dostigao punu visinu, a radovi su trenutno fokusirani na fasadu i završne detalje. Investitori s jakim referencama Iza projekta stoji kompanija Emam, čiji su vlasnici poznata imena sarajevske poslovne scene – Haris Gadžo, Šemso Imamović i Sanin Mrkulić. Riječ je o investitorima s bogatim iskustvom u velikim projektima.

Gradnja višespratnih zgrada u okviru projekta Moj Kvart u Sarajevu . Bizinisinfo.ba Gradnja višespratnih zgrada u okviru projekta Moj Kvart u Sarajevu . Bizinisinfo.ba

Gadžo je suvlasnik kompanije ANS Drive, koja je zajedno sa firmom Smart Invest realizovala luksuzni kompleks Sarajevo Tower vrijedan oko 100 miliona KM, smješten u neposrednoj blizini. ANS Drive je učestvovao i u razvoju brojnih drugih projekata, uključujući i Grand Centar na Ilidži. Sanin Mrkulić dolazi iz porodice poznate po hotelima Hills i Hollywood, dok je Šemso Imamović bivši direktor kompanije Butmir, jedne od vodećih građevinskih firmi u BiH. Nova faza – viši standard i novi simbol? Najnovija najava sugeriše da investitori ne planiraju stati na postojećem kompleksu, već da pripremaju dodatnu, vjerovatno ambiciozniju fazu. U praksi, ovakvi “teaseri” obično prethode zvaničnom predstavljanju projekta, nakon čega slijedi otkrivanje izgleda nove zgrade i početak prodaje stanova.

Izgradnja stambenih objekata Moj Kvart u Sarajevu u završnoj fazi . Bizinisinfo.ba Izgradnja stambenih objekata Moj Kvart u Sarajevu u završnoj fazi . Bizinisinfo.ba

Ako se pretpostavke pokažu tačnim, Sarajevo bi moglo dobiti još jedan moderan i visoki objekat koji će dodatno promijeniti vizuru Dolac Malte i potvrditi trend sve intenzivnije izgradnje višespratnica u glavnom gradu. Jedno je sigurno – interes javnosti je već probuđen, a detalji koji slijede mogli bi donijeti jedno od najzanimljivijih građevinskih iznenađenja u Sarajevu ove godine.