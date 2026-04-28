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GLOBALNI POREMEĆAJI

Svjetska banka upozorava: Doći će do najvećeg rasta cijena energije u posljednje četiri godine

Prema podacima Svjetske banke, očekuje se da će cijene energije u ovoj godini porasti za 24 posto, što bi bio najviši nivo od 2022. godine

Svjetska banka. Platforma X

M. Až.

28.4.2026

Prema podacima Svjetske banke, očekuje se da će cijene energije u ovoj godini porasti za 24 posto, što bi bio najviši nivo od 2022. godine i početka rata u Ukrajini, dok sukob s Iranom dodatno destabilizira globalna tržišta roba.

U najnovijem izvještaju o perspektivama tržišta roba, Svjetska banka predviđa da će ukupne cijene roba porasti za 16 posto u 2026. godini, što će biti rezultat viših cijena energije i đubriva, kao i rekordnih vrijednosti pojedinih ključnih metala.

Banka očekuje da će prosječna cijena nafte tipa Brent u 2026. godini iznositi 86 dolara po barelu, u odnosu na 69 dolara u 2025. godini, pod pretpostavkom da će najteži poremećaji u transportu biti okončani u maju, te da će se plovidba kroz Hormuški moreuz postepeno vratiti na nivo prije sukoba do kraja 2026. godine.

Napadi na energetsku infrastrukturu i prekidi u pomorskom saobraćaju kroz Hormuški moreuz, kroz koji prolazi oko 35 posto svjetske trgovine sirovom naftom morem, izazvali su, kako se navodi, najveći zabilježeni šok u snabdijevanju naftom, smanjujući globalnu ponudu u početku za oko 10 miliona barela dnevno.

# SVJETSKA BANKA
# RAST CIJENA
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