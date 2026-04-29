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PODACI VTK BIH

Izvoz namjenske industrije u BiH pao skoro 50 posto u prvom kvartalu 2026. godine

Ovakav pad od skoro 50 posto rezultat je, kako se navodi, više negativnih faktora koji su značajno uticali na poslovanje kompanija iz ovog sektora

Vojna industrija Igman Konjic proizvodnja municije. Avaz

A. O.

29.4.2026

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTK BiH), izvoz namjenske industrije u prvom kvartalu 2026. godine zabilježio je pad od 49,4 posto u odnosu na isti period prethodne godine, te iznosi oko 86 miliona KM.

U istom periodu 2025. godine, kompanije iz sektora namjenske industrije iz BiH izvezle su naoružanja, vojne opreme, municije i eksploziva u vrijednosti od približno 170 miliona KM.

Najnoviji podaci VTK BiH pokazuju da je u prvom kvartalu 2026. godine izvoz pao na oko 87 miliona KM, što predstavlja gotovo prepolovljen rezultat u odnosu na prethodnu godinu.

Ovakav pad od skoro 50 posto rezultat je, kako se navodi, više negativnih faktora koji su značajno uticali na poslovanje kompanija iz ovog sektora.

Kao jedan od ključnih razloga ističu se carinske tarife koje je uvela administracija Donalda Trampa (Donald Trump), a koje su, u poređenju izvoza u prvom kvartalu 2025. i 2026. godine, posebno došle do izražaja.

Naime, u prvom kvartalu 2025. godine Sjedinjene Američke Države uvezle su iz BiH oružje, municiju i eksploziv u vrijednosti od oko 47 miliona KM, dok za 2026. godinu VTK BiH ne bilježi podatke o izvozu u SAD.

Najstabilnija tržišta i dalje su Češka i Irak, a izvoz u ove dvije države čini gotovo dvije trećine ukupnog izvoza u prvom kvartalu 2026. godine.

Dodatni pritisak na sektor stvaraju i procesi finansijske konsolidacije u pojedinim kompanijama, smjene menadžmenta, prekidi proizvodnje zbog nedostatka repromaterijala, kao i kursne razlike dolara i drugi operativni problemi koji sve snažnije utiču na poslovanje kompanija u okviru namjenske industrije u BiH.

# BIZNIS
# EKONOMIJA
# VTK BIH
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