Jedina osoba koja može smijeniti Ilona Maska s čela SpaceX je Ilon Mask

Dokumentacija za inicijalnu javnu ponudu (IPO) kompanije SpaceX, u koju je uvid imao Reuters, otkriva da su pravila postavljena tako da Ilonu Masku (Elonu Musk) garantuju potpunu vlast nad kompanijom.

Glavni mehanizmi upravljanja

Prema novim odredbama, niko ne može smijeniti Maska sa pozicije izvršnog direktora ili predsjednika uprave bez njegove izričite saglasnosti.

Uvodi se dvoklasna struktura dionica. Mask će kontrolisati dionice klase B, gdje svaka dionica nosi deset glasova. To mu omogućava da samostalno donosi odluke o svom statusu i izboru članova upravnog odbora.

Budući ulagači su upozoreni da će njihov uticaj na korporativna pitanja i izbor direktora biti praktično onemogućen.

Zašto je ovo neobično?

Stručnjaci za korporativno upravljanje naglašavaju da je ovakva kontrola izuzetno rijetka.

Iako tehnološke firme poput Facebooka često daju osnivačima veću moć putem posebnih dionica, upravni odbori obično zadržavaju bar formalno pravo da smijene direktora.

Kod SpaceX-a, ta moć je prenesena direktno na vlasnika dionica klase B, odnosno na samog Maska.

Razlika u odnosu na Teslu i uloga Teksasa

Za razliku od SpaceX-a, Tesla ima samo jednu klasu dionica, što pokazuje da je Musk u novom poduhvatu odlučio drastično povećati svoju zaštitu.

Sjedište u Teksasu: SpaceX je, poput Tesle, registrovan u Teksasu.

Ovaj potez je uslijedio nakon što je sud u Delaveru (Delawareu) ranije osporio Maskov paket naknada, što je dovelo do preseljenja pravnog sjedišta njegovih kompanija.