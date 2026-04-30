Almir Bečarević o stanju na tržištu za "Avaz": Naredne sedmice cijene nafte ponovo na 4 KM?

Zastoj u pregovorima između SAD i Irana, blokada Hormuškog moreuza i procjena rizika od onog što slijedi u ratu na Bliskom istoku neki su od uzroka novog rasta cijena nafte i naftnih derivata na berzama. Barel nafte jučer i danas koštao je 120 - 125 dolara.

- Trenutne cijene barela nafte od 122 dolara zadnji put su zabilježene u junu 2022. godine. U zadnjih 7 dana porast cijene barela iznosi više od 20 posto. U slučaju da ova cijena ostane u narednih nekoliko dana, već naredne sedmice možemo očekivati poskupljenja derivata i na našem tržištu. Dizel bi se vratio na 4 KM i nešto preko tog iznosa, a benzini bi se kretali u rasponu od 2,90 KM do 3,40 KM. Tržište je nestabilno i reaguje trenutno, tako da ovaj rast nije iznenađenje s obzirom na dešavanja u zemljama zaliva - kazao je za "Avaz" stručnjak za energetiku, Almir Bečarević.