Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BAREL 122 DOLARA

Almir Bečarević o stanju na tržištu za "Avaz": Naredne sedmice cijene nafte ponovo na 4 KM?

Zastoj u pregovorima između SAD i Irana

Gorivo. Platforma X

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

30.4.2026

Zastoj u pregovorima između SAD i Irana, blokada Hormuškog moreuza i procjena rizika od onog što slijedi u ratu na Bliskom istoku neki su od uzroka novog rasta cijena nafte i naftnih derivata na berzama. Barel nafte jučer i danas koštao je 120 - 125 dolara.

- Trenutne cijene barela nafte od 122 dolara zadnji put su zabilježene u junu 2022. godine. U zadnjih 7 dana porast cijene barela iznosi više od 20 posto. U slučaju da ova cijena ostane u narednih nekoliko dana, već naredne sedmice možemo očekivati poskupljenja derivata i na našem tržištu. Dizel bi se vratio na 4 KM i nešto preko tog iznosa, a benzini bi se kretali u rasponu od 2,90 KM do 3,40 KM. Tržište je nestabilno i reaguje trenutno, tako da ovaj rast nije iznenađenje s obzirom na dešavanja u zemljama zaliva - kazao je za "Avaz" stručnjak za energetiku, Almir Bečarević.

# GORIVO
# NAFTA
# CIJENE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.