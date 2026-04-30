Međunarodni javni poziv za izvođenje radova na energetskom uređenju javnih zgrada u Crnoj Gori – Klaster VII

Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore objavilo je međunarodni javni poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na provedbi mjera energetske efikasnosti u javnim obrazovnim ustanovama u okviru projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama – zazelenjavanje javne infrastrukture u Crnoj Gori“.

Na ovaj način Crna Gora otvara dodatne mogućnosti za bosanskohercegovačke građevinske, instalaterske i energetske firme da se prijave na veliki međunarodni tender Njemačke razvojne banke KfW, te učestvuju u regionalnim projektima energetske obnove javnih zgrada i doprinose zelenoj tranziciji u regiji.

Za bosansko-hercegovačke kompanije, ovaj poziv predstavlja priliku za izlazak na regionalno tržište energetske efikasnosti, prenos tehnologija i iskustava stečenih na projektima u Bosni i Hercegovini te jačanje referenci za buduće međunarodne tendere.

U skladu sa objavljenim javnim pozivom, tender obuhvata sljedeće lokacije i grupe radova:

Klaster VII – Lot 1

• Section 1 – Srednja škola “Stojan Cerović”, Nikšić

• Section 2 – SVŠ “Srednja stručna škola” i “Prva srednja stručna škola”, Nikšić

Klaster VII – Lot 2

• Section 1 – Osnovna škola “Radojica Perović”, Podgorica

Poziv obuhvata sveobuhvatnu energetsku obnovu navedenih škola u Crnoj Gori, uključujući toplotnu izolaciju omotača zgrade, zamjenu vanjske stolarije, modernizaciju sistema grijanja te ugradnju naprednih sistema upravljanja potrošnjom energije.

Projekat se finansira kreditnim sredstvima Njemačke razvojne banke KfW, bespovratnim sredstvima Evropske unije te sufinansiranjem iz budžeta Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta iznosi 60 miliona eura.

Tenderska dokumentacija dostupna je elektronskim putem, bez naknade, uz prethodni zahtjev upućen na sljedeću adresu e-pošte: [email protected]. Detaljnije informacije o predmetu poziva, uslovima učešća i rokovima nalaze se na zvaničnoj stranici Vlade Crne Gore, u rubrici javnih poziva.

Zainteresirane firme koje zadovoljavaju tražene tehničke i finansijske uslove mogu dostaviti svoje ponude najkasnije do 4. juna 2026. do 12 sati, u skladu sa pravilima međunarodnog nadmetanja navedenim u tenderskoj dokumentaciji.