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ZENICA

Završen sastanak na kojem se razgovaralo o sudbini Željezare: Prisustvovao i fočanski biznismen Gordan Pavlović

Od ranije je plan da stopostotni vlasnik bude Energoinvest i da se napravi konsolidacija firme

Tokom današnjeg susreta i sastanka - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

30.4.2026

Sastanak predstavnika radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Energoinvesta i vlasnika željezničke Željezare, održan je danas u Zenici.

Naime, tražilo se rješenje kako bi se spasila radna mjesta i kompanija na čijem čelu je biznismen iz Foče i vlasnik grupacije Pavgord, Gordan Pavlović.

Na sastanku su bili prisutni federalni ministar energije, industrije i rudarstva Vedran Lakić, direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić, kao i Pavlović te članovi Uprave zeničke firme.

Premijer FBiH Nermin Nikšić jučer je izjavio da je namjera Vlade FBIH da preuzme Željezaru. Od ranije je plan da stopostotni vlasnik bude Energoinvest i da se napravi konsolidacija firme.

# SASTANAK
# ŽELJEZARA
# ENERGOINVEST
# SUSRET
# GORDAN PAVLOVIĆ
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