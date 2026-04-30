Završen sastanak na kojem se razgovaralo o sudbini Željezare: Prisustvovao i fočanski biznismen Gordan Pavlović

Sastanak predstavnika radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Energoinvesta i vlasnika željezničke Željezare, održan je danas u Zenici.

Naime, tražilo se rješenje kako bi se spasila radna mjesta i kompanija na čijem čelu je biznismen iz Foče i vlasnik grupacije Pavgord, Gordan Pavlović.

Na sastanku su bili prisutni federalni ministar energije, industrije i rudarstva Vedran Lakić, direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić, kao i Pavlović te članovi Uprave zeničke firme.

Premijer FBiH Nermin Nikšić jučer je izjavio da je namjera Vlade FBIH da preuzme Željezaru. Od ranije je plan da stopostotni vlasnik bude Energoinvest i da se napravi konsolidacija firme.