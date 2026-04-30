Izraelski Rafael ulazi u Volkswagenovu fabriku: Otkriveni detalji vojnog preusmjerenja

Izraelska kompanija Rafael Advanced Defense Systems (Rafael Advanced Defense Systems) potpisala je pismo namjere s Volkswagenom o akviziciji fabrike njemačkog proizvođača automobila u Osnabruku (Osnabrück).

Volkswagen, koji je danas najavio sveobuhvatne planove za reorganizaciju svog problematičnog osnovnog automobilskog poslovanja, kao i izraelska državna kompanija Rafael, odbili su da komentarišu situaciju.

Međutim, izvršni direktor Volkswagena, Oliver Blume, izjavio je u telefonskom razgovoru s investitorima da je grupa u poodmaklim pregovorima s kompanijama iz sektora odbrane o toj fabrici.

Volkswagen je ranije saopćio da želi prodati ili rekonfigurirati fabriku, koja zapošljava oko 2.300 ljudi, kao dio šireg preuređenja, ali je isključio proizvodnju oružja.

Financial Times je u martu izvijestio da Volkswagen i Rafael pregovaraju o preusmjeravanju proizvodnje u fabrici s automobila na raketnu odbranu.

Rafael, jedan od glavnih partnera u izraelskim sistemima protivzračne i raketne odbrane Iron Dome, Arrow i David's Sling, fokusirao bi se na proizvodnju dijelova za projektile, uključujući motore, umjesto na eksploziv, koji bi se, iz sigurnosnih razloga, proizvodio na odvojenoj lokaciji, kažu izvori.

Prelazak s automobilskih komponenti odražavao bi rastući fokus njemačke industrije na odbranu, budući da je vlada u Berlinu izdvojila stotine milijardi eura za obnovu vojske nakon decenija zanemarivanja.