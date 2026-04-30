Dramatično upozorenje iz EU: Ako se ovako nastavi, do kraja neće biti mlaznog goriva

Evropska unija suočava se s ozbiljnim izazovima u snabdijevanju mlaznim gorivom, a stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se trenutni trendovi nastave, do kraja godine moglo doći do značajnih nestašica.

Rastuća potražnja, uz istovremene poremećaje u lancima opskrbe, dodatno opterećuje tržište. Poseban problem predstavljaju geopolitičke tenzije i nestabilnosti koje utiču na proizvodnju i transport energenata.

Analitičari ističu da bi ovakav razvoj situacije mogao imati direktne posljedice na aviosaobraćaj, uključujući smanjenje broja letova i povećanje cijena karata. Upozoravaju da bi, bez hitnih mjera i prilagođavanja tržišta, stanje moglo postati još ozbiljnije u narednim mjesecima.

Nadležne institucije razmatraju moguće korake kako bi ublažile krizu i osigurale stabilnost snabdijevanja, ali za sada nema konkretnih rješenja koja bi u kratkom roku mogla u potpunosti otkloniti problem.