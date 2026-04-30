Pred prvomajske praznike: Otkriveno 17 neprijavljenih radnika, zapečaćeni objekti širom FBiH, kazne preko 300.000 KM

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 30. 4. 2025. godine izvršili 223 inspekcijska nadzora na području Federacije BiH, kojim su obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost prodaje mesa i mesnih proizvoda, djelatnost trgovine, ugostiteljstva i druge uslužne djelatnosti.

Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih zakona.

U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 479 prijavljenih radnika i 17 neprijavljenih radnika. Otkrivena su 2 objekta koja su obavljala djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa i 80 poreznih obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 11 objekata i u 101 kontroli izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 307.400 KM.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora na uzorku od ukupno 223 kontrolisana porezna obveznika pokazali su da 45,3% poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH.

Pregled izvršenih kontrola i utvrđenih nepravilnosti prikazujemo po kantonima:

Na području Kantona Sarajevo izvršene su 34 kontrole u kojima je zatečeno 87 prijavljenih radnika, 3 neprijavljena radnika, 2 objekta koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa i 5 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 9 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 27.500 KM.

U Tuzlanskom kantonu izvršene su 44 kontrole u kojima je zatečeno 97 prijavljenih radnika,6 neprijavljenih radnika i 21 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata i u 29 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 88.600 KM.

Na području Srednjobosanskog kantona izvršeno je 20 kontrola, u kojima su zatečena 42 prijavljena radnika, 2 neprijavljena radnika i 13 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 16 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 47.150 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršeno je 40 kontrola, u kojima je zatečeno 78 prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik, 16 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 17 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 45.000 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 36 kontrola u kojima je zatečeno 68 prijavljenih radnika i 2 neprijavljena radnika i 15 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekat i u 15 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 52.100 KM.

U Zapadno-hercegovačkom kantonu izvršeno je 16 kontrola u kojima su zatečena 34 prijavljenih radnika i 5 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 6 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 18.050 KM.

U Unsko-sanskom kantonu izvršeno je 12 kontrola u kojima su zatečena 33 prijavljena radnika, 2 neprijavljena radnika i 3 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 5 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 13.500 KM.

Na području Kantona 10 izvršeno je 9 kontrola u kojima je zatečeno 19 prijavljenih radnika i 1 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 2 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 11.500 KM.

U Bosansko-podrinjskom kantonu izvršeno je 8 kontrola u kojima je zatečeno 15

prijavljenih radnika, 1 neprijavljeni radnik. Zbog utvrđenih nepravilnosti 1 objekat je zapečaćen i izdat je 1 prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu 500 KM.

Na području Posavskog kantona izvršene su 4 kontrole u kojima je zatečeno 7 prijavljenih radnika i 1 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 1 kontroli izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 3.500 KM.

Inspekcijski nadzori će se nastaviti i u narednom periodu na području Federacije BiH. Porezna uprava Federacije BiH zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji poštuju zakone i uredno posluju i poziva porezne obveznike kod kojih su u toku inspekcijskih nadzora utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje kako se ne bi izlagali sankcijama i plaćanju visokih novčanih kazni.