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NASTAVAK SPORA

Elektroprivreda HZHB negirala da je HE Mostar vraćena Elektroprivredi BiH: "Bila je i bit će u našem vlasništvu"

U saopćenju za javnost, Elektroprivreda HZHB je istakla kako je zahtjev za vlasništvom u cijelosti usvojen 13. aprila 2026. godine

Hidroelektrana Mostar. HZHB

A. O.

30.4.2026

Nakon što je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine saopćila kako je vratila u svoje vlasništvo Hidroelektranu Mostar, oglasila se i Elektroprivreda HZHB te su sve negirali.

U saopćenju za javnost, Elektroprivreda HZHB je istakla kako je zahtjev za vlasništvom u cijelosti usvojen 13. aprila 2026. godine.

- Zahtjev Javnog poduzeća 'Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne' dioničko društvo Mostar koji je podnesen 2021. godine u cijelosti je usvojen rješenjima Odjela za urbanizam i građenje - Služba za katastar Grada Mostara od 13. aprila 2026. godine. Istima je prethodilo donošenje Rješenja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo od 28. novembra 2022. godine te okončanje upravnog spora koji se vodio pred nadležnim Kantonalnim sudom u Mostaru po tužbi JP 'Elektroprivreda BiH' d.d. Sarajevo, a koja je odbijena presudom istoga suda od 27. maja 2025. godine - naveli su.

Ističu i to kako su sve druge interpretacije pravnih aktivnosti netačne.

- Navedenim rješenjima u katastarskom operatu dozvoljava se upis promjene podataka o korisniku, odnosno nositelju prava posjeda u korist Javnog poduzeća 'Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne' dioničko društvo Mostar, na svim nekretninama obuhvaćenim predmetnim zahtjevom, a koje se isključivo odnose na nekretnine koje prema liniji izvlaštenja čine objekt HE Mostar s pripadajućim zaštitnim pojasom i infrastrukturom. Ističemo kako su pojedine medijske interpretacije pravnih aktivnosti u ovom predmetu činjenično netačne - poručili su.

# JP ELEKTROPRIVREDA BIH
# ELEKTROPRIVREDA HZHB
# VLASNIŠTVO
# HIDROELEKTRANA MOSTAR
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